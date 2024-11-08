В следующем году учителей ожидает увеличение выплат: в правительстве назвали сумму (видео)

По словам Дениса Шмыгаля, за год доплаты к зарплате увеличатся дважды: первый раз повышения следует ожидать с 1 января, второй раз — с 1 сентября.

С 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к заработной плате, причем их размер изменится дважды за год. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю", — отметил он.

Денис Шмыгаль отметил, что решение является частью поддержки "тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины".

"Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", — добавил глава украинского правительства.

Напомним, в начале ноября народный депутат Галина Васильченко рассказывала, что зарплаты в Украине в 2025 году уменьшатся на размер военного сбора. Она добавила, что в целом на них повлияют инфляция и изменение налогов.

Также добавим, что 3 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла проект бюджета на 2025 год, в котором утвержден новый размер минимальной заработной платы — 8 000 гривен. К ней будут привязаны некоторые социальные выплаты и налоги.