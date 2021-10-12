В свободном полете. Почему не нужно бояться отправлять детей одних на самолет

Мы привыкли, что Саша у нас летает по стране. И в крайний раз, когда она улетала на день рождения сестры во Львов, мы даже не поехали ее провожать, а сказали, чтобы она нас не будила, потому что слишком рано, а позвонила, когда прилетит. Ей 14 лет, и с этого возраста ребенок может летать на внутренних рейсах без сопровождающего, и даже больше — когда-то ее сестра, которой тогда было 14, стала сопровождающим для нее, когда они в очередной раз летели куда-то по стране без взрослых.

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Те, кто в курсе наших семейных дел, узнав об этом, разделились на два лагеря, как у Свифта: в книге одни считают, что православно и церковно яйцо разбивать с тупого конца, другие — что с острого, а в нашем случае — одни считают, что мы повадились бросать малышку без присмотра в опасности, а другие — что мы затянули до 14 лет с гиперопекой и давно уже нужно было "перерезать пуповину" — модное теперь понятие.

Мнение первого лагеря: если Саша летит, чего делать не следует, потому что самолеты постоянно падают, особенно в Бермудском треугольнике, то с ней должны лететь мама, папа, бабушка, дедушка, Гоша (с алмазным мечом майнкрафт) водитель, за неимением Брюса Уиллиса — наш садовник в роли телохранителя (с садовыми ножницами), уполномоченный ООН по делам ребенка, санитарка (с санитарной сумкой) и двенадцать фрейлин в почтенном возрасте, задача которых — истерить и видеть во всем непреодолимую проблему, а также хор Дворца Пионеров, набранный из детей, которые боятся летать.

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Задача хора — не петь, а сидеть с бледными лицами, закрыв глаза и вцепившись в подлокотники, это на случай, если Саше после сотни перелетов в ее жизни вдруг станет страшно лететь — чтобы хор своим видом подбадривал ее, ведь всегда становишься бодрее, когда видишь рядом человека, который до судорог боится лететь.

Мнение второго лагеря: все равно уже поздно пить боржоми, потому что поздно. Все упущено. Ребенок тепличный и никогда не станет другим. А все оттого, что не садиковый. А нужно было просто решительно обрезать пуповину — в два годика сдать в ясли возле дома на полный день.

Да, с холодными батареями. Да, с хозяйственным мылом на рукомойниках. Да, с деревянными игрушками из расчета одна на 10 детей. Да, с нянькой, которая бьет половой тряпкой. (Это ж школа жизни! В армии зато легче будет! Ну и что, что девочка? В армию девочкам можно по контракту) , а с пяти — все лето в пионерлагерях, лучше — ЛТО, помните такое? По три смены, не выезжая на пересменки. И картофельная ботва от горизонта до горизонта. А так — до 14 дотянули, и подсовывают под видом самостоятельности какие-то там перелеты из аэропорта в аэропорт. Хотя все крутые мамы, а крутые только в секте Обрезательниц Пуповин, остальные шопопало и наседки, знают, что ребенок должен всегда летать один еще с возраста, когда он "умка".

Вы в курсе, что такое "умка"? Я расскажу. Это к вопросу, чего стоит отправить ребенка младше 14 лет одного на самолете. "Умка" — это от сокращения UM — Unaccompanied Minor, это — надпись на огромном бейдже, который навешивают на ребенка в аэропорту, если он летит один. К бэйджу идет папка с кучей документов, в разных странах по-разному.

Если в общей теории — родитель привозит умку в аэропорт и остается там до подтверждения отрыва самолета от земли. Только тогда он может уезжать. При себе у него кроме горы своих документов и папки с документами ребенка особая заполненная форма на передачу умки. Иногда — две формы, анкета-заявление и декларация об ответственности, во многих компаниях документы заполняются в шести экземплярах: один остается у родителей; второй изымается в аэропорту в день вылета; третий передается бортпроводнику, ответственному за обслуживание ребенка на борту; четвертый получает сотрудник авиакомпании в пункте вылета; пятый — передается бортпроводником сотруднику в пункте прилета; шестой — остается у ребенка. У некоторых эти документы можно заполнить только на стойке регистрации.

Только по этой форме и личным документам работник аэропорта или вообще член экипажа, а часто и тот и другой, забирает ребенка и проводит его через все приколы аэропорта в самолет. Некоторые компании вообще выделяют умке отдельного члена экипажа, который находится рядом с ним весь полет. Но даже если и нет, после приземления возле умки все время сотрудник авиакомпании, а после прилета — иногда работник аэропорта. Он выводит его из самолета, заводит в зону прилета, проводит через все приколы прибытия, забирает багаж, специально маркированный заметными лейблами, отводит к встречающим и только по заполненной форме и личным документам отдает ребенка. И при этом даже знает, что делать, если за ребенком никто не пришел. Вот, что такое умка.

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Некоторые компании заявляют, что у них умки начинаются с возраста восьми дней, но это формальное заявление: будет сделано все, чтобы новорожденная кроха не полетела. Ибо нафиг нужно. Никто не хочет под суд из-за такой масявки. Поэтому это почти невозможно. И не только. Каждый умка рассматривается представителем авиакомпании индивидуально и в зависимости от регламента конкретного перевозчика, и дошколят обычно не пускают в самостоятельные путешествия.

Кроме того, чтобы купить умке билет, это целое дело — он не продаются так, как обычные билеты. Иногда такой билет доступен только на стойке авиакомпании в аэропорту и больше никак. Наличие мест на конкретном рейсе нужно тоже выяснять на месте. Бывает, что на рейсе летит инвалид, и умка тогда в пролете. Потому что никто не хочет на борту инвалида и умку одновременно. И без них бы долететь. Ну и кроме всего прочего — ребенок должен говорить на том языке, на котором говорит экипаж самолета. И только на прямых рейсах.

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Резюмирую: более лютого геморроя, чем морочиться с отправкой ребенка в формате умки, сложно и придумать.

Но вот Александра у нас вышла из возраста умок и не напрягаясь летает из города в город, не испытывая никаких затруднений. Значит, время пришло. И я замечаю, что дается ей это намного проще, чем ее бабушкам: например, моей маме при каждом перелете я расписываю, точнее зарисовываю на куче страниц, куда где идти, где поворачивать, что за чем идет, что вначале, что потом, и все равно, каждый раз дело продвигается с таким трудом и сложностями, что просто жалеешь, что нельзя оформить ее как "умку" — это бы решало огромное количество вопросов и проблем.

Это я к тому, что дети, даже, по мнению некоторых, с неотрезанной пуповиной, на десять порядков адаптивнее, точнее и смышленее в современной жизни, чем старшее поколение и даже мы. Детям все дается в разы проще и спокойнее, чем нам. А мы все над ними трясемся.

И не замечаем, что уже настало время, когда по-настоящему разумным было бы начать трястись над самим собой. Чтобы детям пришлось трястись над нами как можно позже. А в идеале — никогда. А нам тут все про гиперопеку, в личных сообщениях. Переживают…

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