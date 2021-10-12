У вільному польоті. Як виховати самостійну дитину і не сходити з розуму від тривоги

Ми звикли, що Саша у нас літає по країні. І в останній раз, коли вона летіла на день народження сестри до Львова, ми навіть не поїхали її проводжати, а сказали, щоб вона нас не будила, бо надто рано, а зателефонувала, коли прилетить. Їй 14 років, і з цього віку дитина може літати на внутрішніх рейсах без супроводжуючого, і навіть більше — колись її сестра, якій тоді було 14, стала супроводжуючим для неї, коли вони в черговий раз летіли кудись по країні без дорослих .

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Ті, хто знають наші сімейні справи, дізнавшись про це, розділилися на два табори, як у Свіфта: в книзі одні вважають, що православно і церковно яйце розбивати з тупого кінця, інші — що з гострого, а в нашому випадку — одні вважають, що ми занадилися кидати дитину без нагляду в небезпеці, а інші — що ми затягнули до 14 років з гіперопікою і давно вже потрібно було "перерізати пуповину" — модне тепер поняття.

Думка першого табору: якщо Саша летить, чого робити не варто, тому що літаки постійно падають, особливо в Бермудському трикутнику, то з нею повинні летіти мама, тато, бабуся, дідусь, Гоша (з алмазним мечем майнкрафт) водій, через брак Брюса Вілліса — наш садівник в ролі охоронця (з садовими ножицями), уповноважений ООН у справах дитини, санітарка (з санітарною сумкою) і дванадцять фрейлін в поважному віці, завдання яких — істерія і бачити в усьому непереборну проблему, а також хор Палацу Піонерів, набраний з дітей, які бояться літати.

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Завдання хору — не співати, а сидіти з блідими обличчями, закривши очі і вчепившись в підлокітники, це на випадок, якщо Саші після сотні перельотів в її житті раптом стане страшно летіти — щоб хор своїм виглядом підбадьорював її, адже завжди стаєш бадьоріше, коли бачиш поруч людину, яка до судом боїться летіти.

Думка другого табору: все одно вже пізно пити боржомі. Все втрачено. Дитина теплична і ніколи не стане іншою. А все тому, що не Садикова. А потрібно було просто рішуче обрізати пуповину — в два рочки здати в ясла біля будинку на повний день.

Так, з холодними батареями. Так, з господарським милом на рукомийниках. Так, з дерев'яними іграшками з розрахунку одна на 10 дітей. Так, з нянькою, яка б'є ганчіркою. (Це ж школа життя! В армії зате легше буде! Ну і що, що дівчинка? В армію дівчаткам можна за контрактом), а з п'яти — все літо в піонертаборах, краще — ЛТО, пам'ятайте таке? За три зміни, не виїжджаючи на перезміни. І картоплиння від горизонту до горизонту. А так — до 14 дотягли, і підсовують під виглядом самостійності якісь там перельоти з аеропорту в аеропорт. Хоча все круті мами, а круті тільки в секті "Обрізальниць" пуповини, інші "шопопало" і квочки, знають, що дитина повинна завжди літати сама ще з віку, коли вона "умка".

Ви знаєте, що таке "умка"? Я розповім. Це до питання, чого варто відправити дитину молодше 14 років одну на літаку. "Умка" — це від скорочення UM -Unaccompanied Minor, це — напис на величезному бейджі, який навішують на дитину в аеропорту, якщо він летить один. До бейджа йде папка з купою документів, в різних країнах по-різному.

Якщо в загальній теорії — батько привозить Умку в аеропорт і залишається там до підтвердження відриву літака від землі. Тільки тоді він може їхати. При собі у нього крім гори своїх документів і папки з документами дитини особлива заповнена форма на передачу умки. Іноді — дві форми, анкета-заява і декларація про відповідальність, у багатьох компаніях документи заповнюються в шести екземплярах: один залишається у батьків; другий вилучається в аеропорту в день вильоту; третій передається бортпровіднику, відповідального за обслуговування дитини на борту; четвертий отримує співробітник авіакомпанії в пункті вильоту; п'ятий — передається бортпровідником співробітнику в пункті прильоту; шостий — залишається у дитини. У деяких ці документи можна заповнити лише на стійці реєстрації.

Тільки за цією формою і особистими документами працівник аеропорту або взагалі член екіпажу, а часто і той і інший, забирає дитину і проводить його через всі приколи аеропорту в літак. Деякі компанії взагалі виділяють Умці окремого члена екіпажу, який знаходиться поруч з ним весь політ. Але навіть якщо і немає, після приземлення біля Умки весь час співробітник авіакомпанії, а після прильоту — іноді працівник аеропорту. Він виводить його з літака, заводить в зону прильоту, проводить через всі приколи прибуття, забирає багаж, спеціально маркований помітними лейблами, відводить до зустрічаючих і тільки по заповненій формі і особистими документами віддає дитину. І при цьому навіть знає, що робити, якщо за дитиною ніхто не прийшов. Ось, що таке умка.

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Деякі компанії заявляють, що у них умки починаються з віку восьми днів, але це формальна заява: буде зроблено все, щоб новонароджена дитина не полетіла. Бо нафіг треба. Ніхто не хоче під суд через таку "масявку". Тому це майже неможливо. І не тільки. Кожен умка розглядається представником авіакомпанії індивідуально і в залежності від регламенту конкретного перевізника, і дошкільнят зазвичай не пускають в самостійні подорожі.

Крім того, щоб купити Умці квиток, це ціла справа — він не продається так, як звичайні квитки. Іноді такий квиток доступний тільки на стійці авіакомпанії в аеропорту і більше ніяк. Наявність місць на конкретному рейсі потрібно теж з'ясовувати на місці. Буває, що на рейсі летить інвалід, і умка тоді в прольоті. Тому що ніхто не хоче на борту інваліда і Умку одночасно. І без них би долетіти. Ну і крім усього іншого — дитина повинна говорити тією мовою, якою розмовляє екіпаж літака. І тільки на прямих рейсах.

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Резюмую: більш лютого геморою, ніж морочитися з відправкою дитини в форматі умки, складно і придумати.

Але ось Олександра у нас вийшла з віку умок і не напружуючись літає з міста в місто, не відчуваючи ніяких труднощів. Значить, час прийшов. І я помічаю, що дається їй це набагато простіше, ніж її бабусям: наприклад, моїй мамі при кожному перельоті я розписую, точніше замальовую на купі сторінок, куди де йти, де повертати, що за чим іде, що спочатку, що потім, і все одно, кожен раз справа просувається з такими складнощами, що просто шкодуєш, що не можна оформити її як "Умку" — це б вирішувало величезну кількість питань і проблем.

Це я до того, що діти, навіть, на думку деяких, з пуповиною, на десять порядків адаптивно\, точніше і тямущі в сучасному житті, ніж старше покоління і навіть ми. Дітям все дається в рази простіше і спокійніше, ніж нам. А ми все над ними трясемося.

І не помічаємо, що вже настав час, коли по-справжньому розумним було б почати трястися над самим собою. Щоб дітям довелося трястися над нами якомога пізніше. А в ідеалі — ніколи. А нам тут все про гіперопіку, в особистих повідомленнях. Переживають ...

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