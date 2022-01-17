Грошовий феншуй. Найдивніші прикмети та ритуали для залучення фінансового успіху

Знайомий знайомого розповів знайомому, що один бізнесмен з Троєщини (ремонт бойлерів, чищення булер'ян, налаштування ноутбуків та ПК) перед Новим роком вилетів у Бенін, щоб поправити похняблені справи фірми, і вирішити питання з податковою.

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Вичерпавши всі ресурси тут, людина вирішила звернутися до чаклунів вуду, і для цього полетіла у Бенін — проходити обряди вуду в одного з найпохмуріших і потойбічних шаманів цього звірського культу, про який більшість людей, як і раніше, судять за фільмом "Серце Ангела" 30-літньої давності з Міккі Рурком.

Спочатку все ніби йшло добре і йому навіть зателефонували з податкової 12 січня і запропонували зустрітися під метромостом. Але через те, що він був у Беніні, зустрічі не відбулася. А потім все пішло не так: фінансові справи стали погіршуватися в прогресії, питання з податкової стали руба. Сам же бізнесмен пропав безвісти у Беніні під час чергового нічного ритуалу. Ось і всі його здобутки в поїздці.

Я не знаю, в які прикмети і ритуали ви вірите, я твердо вірю тільки в одну прикмету: якщо в гаманець класти 10 купюр, а витрачати тільки 9, грошей у вас додаватиметься.

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Я дотримуюсь цієї прикмети багато років, за ритуалом відкладаючи від кожного доходу чотири рази по десятій частині:

першу десятину — на непередбачувані обставини, і це мене по-справжньому багато разів рятувало.

другу десятину — на інвестиції в майбутнє, бо те, що сьогодні є завтрашнім днем, завтра буде сьогоднішнім днем, і з цим треба щось робити.

третю десятину — на відпочинок та задоволення для себе, бо без цього нормальної роботи не виходить, а виходить лише стрес, невроз та безперервні хвороби.

І четверту — на благодійність, тобто допомогу нужденним. Деякі мої знайомі вважають, що так я викидаю гроші, але річ у тому, що вони з такими поглядами на благодійність залишаються містично неуспішними рік у рік.

Ось це і є моя головна прикмета. Ну а якщо в неї хтось не вірить, то я маю підбірку привезених з поїздок реальних, залізно дієвих прикмет і забобонів щодо грошей, які я дізнався в різних країнах, де був, і що смішно — деякі розповіли мені бізнес-партнери.

Багато прикмет я дізнався у Китаї. Найпафосніша з них — у Китаї в жодному разі не можна ставити сумку з грошима на підлогу — вважається, що це неповага до грошей і може відвадити майбутнє багатство. Так, уявіть, не тільки у нас, а й у Китаї є кола, у яких гроші носять сумками. І ці кола численні.

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Також китайський бізнесмен ніколи не покладе гаманець наприклад в кишеню довгого пальта, а тим паче в кишеню мілітарі-штанів: гроші не повинні розташовуватися на людині нижче пояса, бо вони образяться.

Також у Китаї закривають кришку унітазу через причини, не пов'язані з гігієною: у будинках, де завжди закрита кришка унітазу, великі гроші водяться частіше, ніж там, де ця кришка завжди піднята. "У феншуї вода вважається найсильнішою субстанцією, що дає життя і силу всьому на землі, і відкрита кришка означає, що її власники добровільно віддають цю силу, буквально спускаючи її в трубу", — пояснює експерт.

У Китаї ставлення до жінок є досить дивним, я багато писав про це. Але якщо жінка вагітна, то це зовсім інша річ. Вагітна в Китаї носить удачу в животі, і отже, приносить удачу в азартних іграх та фінансових справах.

Дуже гарною прикметою вважається, якщо поруч із гравцем в азартну гру стоятиме вагітна. Ну, дуже. Деякі вагітні де-не-де в Китаї, який дуже великий і різний, встигають навіть трохи підзаробити на цьому.

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У Перу я розповів місцевому бізнесменові про наш звичай зустрічати новий рік: поки б'є 12 годин, написати на папірці бажання, папірець спалити, попіл розмішати в келиху з шампанським і випити. Він поспівчував і розповів, що у них все простіше: з першим ударом годинника ви вихоплюєте гаманець. З другим — вихоплюєте з нього купюри. І тримайте їх у руках, доки звучать дванадцять ударів. Це приваблює удачу та багатство на весь рік. Головне не впустити гроші, коли вихоплюєте це до проблем з грошима протягом усього року.

У Римі біля входу до кафе стоять спеціальні кошики для парасольок. Входячи з дощу в кафе, ми струсили на порозі краплі з парасольок і поставили їх у кошик. Через дощ кафе було забито людьми, і ми підсіли за єдиний вільний столик, де сидів одинокий старий джентльмен. Він сидів із незадоволеним виглядом, і в позитивному Римі ніхто не захотів сидіти поруч із ним. А ми сіли, і нарвались прямо відразу: він зробив нам зауваження щодо струшування крапель із парасольки, і я порадів, що не опинився з ним у туалеті за сусідніми пісуарами, мабуть, він захотів би зробити зауваження і там.

З'ясувалося, що він приїхав із Англії. Він розповів нам, що в Англії він та інші джентльмени ніколи не струшують із парасольки краплі в будинку, а вже парасольку не відкривають, навіть якщо вона суха. Відкрити парасольку можна лише на вулиці. Тому що якщо відкрити її в будинку або струсити краплі, це може призвести до того, що гроші підуть з дому. І за цим треба стежити, бо це зобов'язання джентльмена. І це ще морально. Так і сказав: "морально". І стало зрозуміло, чому його столик був вільний.

Там же в Римі ми дізналися, що в них пролита навіть крапля оливкової олії – це набагато гірше, ніж у нас розсипана ціла сільничка солі. Оливкову олію проливати не можна. Це приносить невдачу, бо з пролитою олією витікає багатство.

Тож я тепер навіть не знаю, що сталося з тим бізнесменом, у якого на трасі Болонья-Ріміні у 2005 році перекинулася цистерна з оливковою олією.

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На айті-виставці в Дубаї ми розмовляли з японським розробником, коли у дівчини, що проходила повз дівчину, випав і з гучним ляпасом упав прямо під ноги японцю великий жіночий гаманець. Японці люди ввічливі, і я очікував, що він нахилиться, підбере його та віддасть дівчині. Тим паче, що від японця до підлоги відстань була набагато меншою, ніж від будь-якого з нас. Проте японець зробив два кроки від гаманця убік і навіть потягнув мене за собою.

Поки дівчина нахилялася та підбирала гаманець, повисла пауза. Коли вона пішла, японець сказав: "У Японії ніхто не візьме в руки чужий гаманець або гроші, які випустила чужа людина — це приваблює біди, нещастя та руйнування. Сподіваюся, ми відійшли на достатню відстань, і цей сумний випадок не закінчиться погано". Розмовляти далі мені з ним було складно через мій подив, і ми швидко розпрощалися.

До речі, у Вайомінгу, де живе мій американський банкір, іноді на небі бачать зірки, що падають. У нас у такому випадку прийнято встигнути загадати бажання. У Вайомінгу все простіше і життя простіше, тому і ця ситуація простіша: вони просто намагаються крикнути слово "Money!" поки летить зірка. Встиг — молодець, будеш з грошима. Можливо, тому, що Вайомінг — це дуже мормонський штат. Вони там навіть не ходять удень вулицями: всі на роботі.

Отже, віра в прикмети — не суто слов'янська хвороба, справа складніша. Ну, прикмети так прикмети — адже вони не вимагають навіть роботи чи контролю за фінансами, все, що потрібно, — сліпо вірити і беззаперечно виконувати. І головне — не слухати жодних заперечень та аргументів розуму. І багатство привалить саме.

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