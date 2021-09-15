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Нехай багаті не плачуть. Як навчитися розумного управління грошима

Багато людей розмірковують над тим, що б вони робили, якби знайшли на вулиці мільйон доларів. Якщо ви просите в долі грошей, для початку реально оцініть: а чи точно ви впораєтеся, коли отримаєте бажане?

Дмитро Томчук
Дмитро Томчук
Засновник інвестиційного фонду Fison
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гроші
Багато людей розмірковують над тим, що б вони робили, якби знайшли на вулиці мільйон доларів.

Багато людей розмірковують над тим, що б вони робили, якби знайшли на вулиці мільйон доларів. Як би шикарно вони жили і чого б досягли.

На ділі мільйон доларів з нізвідки а) йде без сліду протягом 1-3 років; б) непоправно руйнує життя. Тому що, коли людина стикається з такими грошима не в мріях, а в реальності, з'ясовується, що вона не може придумати, як розпорядитися ними.

Тому нікому не бажаю виграти мільйон у лотерею, якщо тільки у вас немає чіткого, детально розписаного фінансового плану освоєння цих грошей.

Гроші, в ідеальному варіанті, повинні приносити людині відчуття балансу, гармонії і внутрішнього спокою. Це вдається одиницям. Більшості, у кого вони з'являються, вони приносять тривоги, проблеми, метушню і нервування, постійний страх і відчуття катастрофи.

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Це тому, що наш світ не пристосований для життя людей з великими грошима. Щоб так жити, потрібно докладати колосальних зусиль. У нас ніхто не в курсі цього, тому що ні в кого немає грошей.

Найбільше, що можуть дати гроші — це комфорт і зручність. Вам просто зручно і все по-людськи, як і повинно бути. Але не більше. І коли це з'ясовується, деякі, які чекали якогось чаклунства, швидко розчаровуються — що, і це все? Усього-то?

Весь сарказм у тому, що очікування від володіння багатством не мають нічого спільного з реальним володінням багатством і зусиллями щодо його збереження.

У нас у суспільстві є чітке уявлення про те, що найважливіше і найскладніше — заробити гроші. Але у фінансових колах давно відомо: заробити гроші якраз найпростіше.

Набагато складніший другий ступінь — зберегти їх, тому що в реальному світі якраз усе влаштовано проти довготривалого заощадження великих сум.

Але є завдання ще складніше — примножити зароблений капітал, і на це здатні одиниці, хоча з фізики грошей капітал потрібно завжди збільшувати, тому що з рухом суспільства вперед він знецінюється, і якщо він не збільшується, то він не стоїть на місці, а зменшується.

Саме тому 2 000 доларів в 1920 році і сьогодні — це абсолютно різні суми. Тоді ви могли придбати за ці гроші будинок, сьогодні не купите навіть старий автомобіль.

Головне що цікавить людей — як зробити, щоб гроші перестали витікати між пальцями і почали накопичуватися. Багато хто зіткнувся з тим, що накопичити нічого неможливо.

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Я можу навести мій приклад: щось почало виходити тільки після того, як я привчив себе записувати всі свої витрати і доходи, починаючи з 1 грн. Тільки коли я зміг контролювати фінанси, я отримав можливість розпоряджатися ними.

Розумне управління грошима — одночасно гранично проста і гранично складна річ. Але її можна навчитися.

Інше питання, яких зусиль це вимагає. Тому якщо у вас не вийде в перший раз — не турбуйтеся. Я, щоб отримати результат, сім раз починав і кидав контролювати бюджет, але в підсумку переміг.

А взагалі, гроші — річ, яка вимагає такого постійного контролю, порівняно з яким будь-яка робота здасться святом.

І якщо ви просите в долі грошей, для початку реально оцініть: а чи точно ви впораєтеся, коли отримаєте бажане?

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