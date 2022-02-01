Мистецтво віддавати борги. Як вивести збитковий бізнес у плюс і коли краще починати стартап

Я знаю бізнесмена, який взяв в управління підприємство з боргами 440 мільйонів гривень. І за вісім місяців звів цю суму до 10 млн грн. Весь цей час він викорчовував саботажників, які не бажали працювати та не давали працювати підприємству, злодіїв, відкритих шкідників і просто дурнів. Вирішував питання із зовнішнім світом, у якого їх накопичилося до підприємства більш ніж достатньо. Вибудовував по-новому відносини з великими людьми та споживачем. Зачищав недоброзичливців із великими можливостями. Вибудовував контур управління та менеджмент.

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І ось збитки підприємства досягли 10 мільйонів. Дехто каже: ого, підприємство з боргами 10 мільйонів! Інші кажуть – ну, ми в таких випадках ліквідували все та починали з нуля. Треті кажуть — що це за бізнес, негативний баланс! Втрачаючи з уваги те, що мине ще час, і він перестане бути негативним, упускаючи з уваги те, що весь цей час підприємство генерувало такий прибуток, якого вистачило на погашення 430 мільйонів гривень боргу.

Мало хто з нас здатний хоча б уявити цю цифру – 430 мільйонів. А тим паче погасити. Проте таке відбувається, і це роблять люди. Для цього потрібно працювати та робити роботу, і щоб підприємство працювало та випускало продукцію. І ось у цієї людини бізнес рухається як би одночасно у двох напрямках – уперед, як будь-який бізнес, у перспективи та назад, справляючись зі старими проблемами.

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Один бізнесмен із десяти знає, як працювати, коли тягнуть борги та їздять кредитори. Один зі ста знає, як розвивати підприємство, коли таке відбувається.

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Нещодавно до мене прийшов юнак і почав просити грошей на стартап. Він хотів відкрити інноваційне кафе, щось дуже просунуте. Він говорив — я знаю бізнес зсередини, я зможу розігнати його дуже швидко, ми вийдемо в нуль за три роки, а потім почнемо розвивати, дайте грошей.

Я спитав його, ким він був у цій сфері. Він сказав – я працював офіціантом, і більше не хочу, я дізнався про все, що потрібно, і готовий робити свій бізнес. Так, він дізнався про все, що потрібно, крім економіки підприємства харчування.

Я запитав – чому шукаєте гроші і не справляєтесь самотужки? Адже проєкт запускають за свої, а гроші беруть на масштабування, коли все запущено та працює. Він сказав — треба погасити борги, що накопичилися за проєктом, тоді ми зможемо запуститися, вийти в нуль і розвиватися. Звідси й такий період виходу на точку беззбитковості при залученому фінансуванні!

І я спитав його: а як щодо одночасно погашати борги та розвивати бізнес? І він відповів: неможливо рухатись одночасно вперед і назад. Так, 25-річний офіціант не знає, що не лише можна, а й обов'язково рухатись у всіх напрямках одночасно.

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Бізнес — не лінійна структура, це не послідовне включення лампочок, коли якщо не працює одна, то не горить уся гірлянда.

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Це деревоподібна структура з множинними центрами виникнення подій і відгалуженнями від них. Він не зрозумів, про що я говорю.

І тому я запропонував прийти до мене ще раз, коли відбудуться дві події: коли він відпрацює достатній для розуміння бізнесу період керівником хорошим рестораном і коли його інноваційний проєкт запуститься та буде налагоджений стабільний оборот, а всі елементи системи будуть не тільки працювати, а притруться один до одного.

І знаєте, що? Він образився. І це зайве нагадування того, що стартап – це затія для зрілого, встановленого світогляду й особистості. Від принципу "Підрости, потім стартуй" нікуди не втекти.

Першоджерело.