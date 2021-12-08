Тут вам не Дніпро. Що спільного в життя в Києві та складання автомата Калашникова на швидкість

Як і інші спадкові кияни, які переїхали до Києва кілька років тому, я відзначаю великі відмінності столиці від інших міст, де ми росли, жили, провели молодість і були щасливі.

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Але це все пройдений етап, бо в житті кожної людини, що відбулася, настає пора, коли вже пристойно кинути ці сентиментальні дурниці про "були щасливі" та молодість і стати вже спадковим киянином, а все, що було до, пристойно забути або хоча б не афішувати, як проспівав одного разу один гуру: "Время забыть о былом".

Але відмінності між Києвом і простими містами все ж таки настільки величезні, що нікуди їх не дінеш, як не переконуй себе, що ти тут — із шістнадцятого століття.

І ось головна відмінність, яка постійно впадає у вічі: у Києві все раціонально, по-діловому та прагматично, до механічності. Романтичність сповідають лише студентки української філології КНУ ім. Т. Шевченка — я зустрічаю їх у нас у Голосіївському лісі з томиками Ліни Костенко чи Жадана. Але бізнесменове життя в Києві найбільше схоже на норматив зі складання магазину автомата Калашникова: клацання-клацання-клацання, без заїдань і перекосів, веселий блиск патронів, обнадійливий опір пружини, прохолодний метал магазину.

30 набоїв, 30 секунд — це оцінка "відмінно", якщо ви пам'ятаєте. До речі, яка оцінка за складання магазину? Незабаром це буде знову в тренді.

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Але давайте про бізнес. У Києві на будь-яку ділову зустріч потрібно не більше 15 хвилин. Зустрілися, без ліричних відступів обговорили ділову конкретику та роз'їхалися. Все чітко та по справі — клац-клац, 30 патронів потрібно вмістити в 30 секунд, на оцінку "відмінно".

Я тут не розтиратиму про те, добре це чи погано, так є, і це об'єктивна реальність. Це тому, що людей у Києві надто багато, а часу в них замало, здебільшого через те, що надто багато людей. Не до особистісного рівня. Якби не київські затори, Київ дозволяв би проводити 96 зустрічей на добу, по чотири на годину, і це було б на диво слушно.

Але, на жаль, є обмежувач — чортові міські вулиці. Саме через затори моя теперішня кількість зустрічей на день у Києві не відрізняється від моєї кількості зустрічей на день у Дніпрі два роки тому. Як же так?

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А ось як. Дніпро — місто глибоко провінційне та зворушливо патріархальне, що наглухо застрягло в минулому столітті. Вдачі там прості та нехитрі, така, знаєте, простота, що підкуповує, а ритм життя повільний і плавний. Ось чому, коли я прилітаю до Дніпра, на сон у мене залишається кілька годин, а решту часу я проводжу на зустрічах.

У Києві, обговоривши той самий обсяг питань, у мене залишилася б половина дня вільного часу, який можна було б присвятити роздумам про те, куди себе подіти та чим зайняти. Але тільки не в Дніпрі. І річ тут ось у чому.

Ділова зустріч у Дніпрі — це не лише обговорення справ, а й спосіб проводити час. А через свою специфіку дніпропетровський бізнес любить проводити час по-ближньосхідному добре, зі смаком, кайфом і розслабоном. Як в Ейлаті.

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Тому зустріч, яка займає в Києві 15 хвилин, у Дніпрі ніколи не буде коротшою за 45 хвилин. Тому що, обговоривши питання, а іноді так і не дійшовши до обговорення суті, треба потриндіти про те, про це, про життя, розповісти анекдот, поділитися особистим, висловити судження про напад Росії, спробувати на серветці підрахувати вартість перевезення підприємства з Дніпра до тилу. Мукачево — про всяк випадок, переказати своїми словами статтю про трильйон Ілона Маска, продемонструвати новий лонджин, бо ділова зустріч, крім іншого, це гарне місце, щоб показати себе.

А також у деяких це виходить за час зустрічі: пообідати чогось вишуканого / випити в асортименті / покурити кальян (сигари) / зіграти на більярді / провести ще одну зустріч / з'їсти тортик / спорудити каву з вершками та бейліз / подивитись бокс (футбол, гандбол, водне поло, похорон принца Філіппа ака герцога Единбурзького, "Гру престолів" та ін. — залежить від людини) / попаритися в лазні зі стрибанням у Дніпро та юшкою / і так далі, список активностей під час зустрічі йде в нескінченність, бо — капре дієм, це мантра Дніпра.

І зустрічі затягуються та перетворюються на паралельне життя всередині життя. І ви грузнете в цьому, як у смолі, і будь-який ваш київський, такий столичний і чіткий графік летить до біса, тому що ну справді — ми ж не в Києві, це Дніпро, дитинко! Просто віддайся часу!

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Але це все тому, що бізнесмен у Дніпрі душевний і життєрадісний, і радий вам, і любить життя, що саме по собі не нове. І, до речі, знає в ній смак, і налаштований відрізнятися від кота, що обертається в барабані пральної машини, цей образ на сьогодні є найточнішим портретом київського бізнесмена.

Але зустрічі затягуються і затягують, так. Ще й через те, що місцевий комерсант має до вас симпатію й особисте ставлення, і це щось інше, ніж голий столичний прагматизм. Адже в Дніпрі все побудовано на особистих стосунках і лише на них. Ну і взагалі — тепла лампова радість людського спілкування при надлишку часу.

Якщо чесно, не знаю, який варіант, київський чи дніпропетровський, гірший. Є і плюси, і мінуси. До речі, на нашому алюмінієвому виробництві-таки встановили власної розробки уловлювачі алюмінієвого пилу, і тепер пил не летить узагалі.

А я в межах зустрічі не знайшов часу поїхати на підприємство подивитися на цю новинку. Чим дуже здивував мого дніпропетровського партнера. Але Київ диктує свій ритм і профдеформує під себе.

Я витратив у Дніпрі на справи втричі більше часу, ніж це зайняло б у Києві. Але закралася дика думка: а чи не повернутись до Дніпра? Жарт.

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