Лови момент. Чому швидкі рішення роблять бізнес успішним, а вагання призводять до банкрутства
"Завтра буде пізно" — в цьому суть бізнесу в будь-якій країні. Хто дотримується цього правила, той на вершині. Хто не дотримувався — давно збанкрутував.
"Ніколи не пізно" — це девіз не для бізнесу. Девіз бізнесу — "Лови момент". Це точно не та сфера, де можна довго вагатися, нескінченно міркувати й ухвалювати рішення.
"Завтра буде пізно" — в цьому суть бізнесу в будь-якій країні. Хто дотримується цього правила, той на вершині. Хто не дотримувався — давно збанкрутував.
Скільки часу ви витрачаєте на ухвалення рішень? Багато бізнесменів довго сумніваються, вагаються, затягують з ухваленням рішення, побоюючись що ухвалене рішення буде неправильним.
Вони не думають про те, що нехай і неправильне, але буде хоч якесь, і щось почне відбуватися замість нескінченно завислого питання, і ланцюг помилок та їх виправлень приведе шляхом еволюції від неправильного рішення до правильного.Важливо
Мені пригадується розхожа байка про один бізнес. Рада директорів довго не могла ухвалити рішення, були вагання, яке ж із рішень буде правильним. Зрештою вони поїхали до засновника і запитали, яке рішення ухвалювати.
Вислухавши всі аргументи, він вийшов в іншу кімнату і був відсутній рівно хвилину. Увійшовши, він сказав, яке рішення ухвалювати. Воно й справді виявилося правильним і принесло компанії успіх і прибуток.
Через багато років його запитали, як саме він вибрав із двох рішень правильне. Він відповів: "Я просто підкинув монетку". Його запитали: а якби монетка показала неправильний шлях? Він відповів: "Все одно це було б краще, ніж втрачати час на безплідні пошуки".
Швидке рішення, впевненість керівника і початок руху до потрібного результату, нехай і з невигідних позицій — це робить бізнес успішним.
Коливання і роздуми ніколи не привели нікого до успіху. Вітрильник може рухатися і проти вітру, якщо вітер не в потрібну вам сторону. Тоді йдуть галсами — під кутом до вітру, і зрештою судно просувається все ж проти вітру, хоча може здатися, що судно йде кудись убік.
Так і тут: неправильне рішення може стати просто "ходінням галсами". У будь-якому випадку це розумніше, ніж нескінченно чекати попутного вітру: можна і не дочекатися.
Швидке рішення — часто це рятує бізнес, так само як зволікання може погубити справу.