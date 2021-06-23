Лови момент. Чому швидкі рішення роблять бізнес успішним, а вагання призводять до банкрутства

"Ніколи не пізно" — це девіз не для бізнесу. Девіз бізнесу — "Лови момент". Це точно не та сфера, де можна довго вагатися, нескінченно міркувати й ухвалювати рішення.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Завтра буде пізно" — в цьому суть бізнесу в будь-якій країні. Хто дотримується цього правила, той на вершині. Хто не дотримувався — давно збанкрутував.

Скільки часу ви витрачаєте на ухвалення рішень? Багато бізнесменів довго сумніваються, вагаються, затягують з ухваленням рішення, побоюючись що ухвалене рішення буде неправильним.

Вони не думають про те, що нехай і неправильне, але буде хоч якесь, і щось почне відбуватися замість нескінченно завислого питання, і ланцюг помилок та їх виправлень приведе шляхом еволюції від неправильного рішення до правильного.

Важливо

Чому ми не йдемо з поганого фільму, дочитуємо погані книги і не кидаємо погану роботу

Мені пригадується розхожа байка про один бізнес. Рада директорів довго не могла ухвалити рішення, були вагання, яке ж із рішень буде правильним. Зрештою вони поїхали до засновника і запитали, яке рішення ухвалювати.

Вислухавши всі аргументи, він вийшов в іншу кімнату і був відсутній рівно хвилину. Увійшовши, він сказав, яке рішення ухвалювати. Воно й справді виявилося правильним і принесло компанії успіх і прибуток.

Через багато років його запитали, як саме він вибрав із двох рішень правильне. Він відповів: "Я просто підкинув монетку". Його запитали: а якби монетка показала неправильний шлях? Він відповів: "Все одно це було б краще, ніж втрачати час на безплідні пошуки".

Швидке рішення, впевненість керівника і початок руху до потрібного результату, нехай і з невигідних позицій — це робить бізнес успішним.

Коливання і роздуми ніколи не привели нікого до успіху. Вітрильник може рухатися і проти вітру, якщо вітер не в потрібну вам сторону. Тоді йдуть галсами — під кутом до вітру, і зрештою судно просувається все ж проти вітру, хоча може здатися, що судно йде кудись убік.

Так і тут: неправильне рішення може стати просто "ходінням галсами". У будь-якому випадку це розумніше, ніж нескінченно чекати попутного вітру: можна і не дочекатися.

Швидке рішення — часто це рятує бізнес, так само як зволікання може погубити справу.

Першоджерело.