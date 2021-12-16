Бог із кавомашини. Де знайти та як обрати гарну каву

Мене запитують, як саме я знаходжу постачальників гарної кави і де я взагалі їх беру. Це дуже просто.

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Ви просто берете та відкриваєте кавовий бізнес. Це означає, що ви вивчаєте в різних місцях міста місця з великим потоком людей, де можна відкрити кав'ярню. Потім знаходите, в кого придбати обладнання. Потім відкриваєте одну кав'ярню і дивитеся, що буде. Вам здається, що ви на правильному шляху. Ви докупаєте обладнання, і відкриваєте ще кілька кав'ярень. Усе працює більш-менш гладко, щонайменше є якийсь обіг, про прибуток я поки що говорити не буду. Ви докупаєте ще обладнання та розгортаєте у місті цілу мережу — у торгових центрах, на острівцях, маленьких кав'ярнях і навіть на машинах.

І весь цей час ви перебираєте та змінюєте різні сорти кави з різних країн і постачальників. Це процес нескінченний. Якщо італійську кавомашину достатньо купити один раз, і вона працюватиме роками й десятиліттями, то з кавою так не виходить. Ви не можете раз і назавжди вибрати постачальника і купувати в нього каву, не пробуючи, що він вам там продає.

Тому що кава — дивний продукт. Вона різна. Одна й та сама, але різна. Вона то краща, то гірша.

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Узагалі, поширена тенденція у багатьох постачальників — спочатку вона більш-менш непогана, а потім стає дедалі гіршою і гіршою. Й основний сенс безперервних пошуків постачальника протягом років — знайти, нарешті, такого, в якого кава буде завжди однаково гарною.

Так наша мережа й працювала. Одного разу куплене обладнання працювало без поломок, мінялися баристи та постачальники печивок та інших дрібничок, а ми продовжували перебирати сорти та постачальників кави. І нарешті зупинилися на тому, що нам було потрібне. Адже з кожної закупленої в кав'ярні партії кілька кілограмових пакетів їхали до мене додому: ми п'ємо багато кави. Тому, завдяки бізнесу, вдома завжди була така кава, як треба.

Але часи змінилися. Кав'ярні в тому вигляді, як вони були в нас, у Дніпропетровську стали нерентабельними. І ми почали згортати мережу. Згортали, доки не залишилося кілька точок. І тоді партнер запропонував викупити в мене мою частку в бізнесі, що залишилася. Я, звичайно, продав, бо кавовим бізнесом займатися мені стало нецікаво: настала епоха наших айтішників і наших витівок із Китаєм.

Потім мої співробітники довго продавали обладнання, якого було багато. Кавомашини, міксери для молока, кавомолки й інше. Причому, продавали чесно: забираючи зі складу чергову машину на продаж, вони спочатку везли її до майстра, він упорядковував, робив профілактику, обслуговування, змінював зношене, регулював, підтягував, підкручував, і лише після цього її продавали.

Так я закрив мій кавовий бізнес. Він не був ні надприбутковим, ні надзбитковим. Він не залишив яскравих вражень і пройшов у низці моїх підприємств якось скромно, майже непоміченим, і мені навіть нема чого розповісти про нього. Це не було щось надзвичайне.

Але після цього бізнесу в мене залишилося все ж таки дещо визначне та корисне: каву додому я продовжую купувати в того ж постачальника і тих самих сортів, які ми купували в наші кав'ярні. Не змінюється роками. Тому в мене вдома та в офісах завжди гарна кава. І, враховуючи кількість офісів, куди купується ця кава, обсяги закупівель на місяць виходять досить солідними.

Висновок: хочете знайти хорошу каву — організуйте кавовий бізнес і пройдіть у ньому кожен крок своїми ногами від відкриття до ліквідації. І тоді ви точно орієнтуватиметеся в гарній каві та завжди знатимете, де її взяти.

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