Тільки генію під силу. Як керувати великим бізнесом і не померти від інфаркту

Я відвозив Сашу в творчий табір. Дорога далека, і ми розмовляли про те і про се. Серед решти вона розповіла мені, що вона людина творча, але це я знав і без неї. А ще — що в своїй творчості вона геніальна, і в цьому в неї ніяких сумнівів немає.

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Цих підлітків дуже важко зрозуміти — коли вони жартують, а коли сарказм, а коли самоіронія. Я подивився на неї: ні, на повному серйозі. Вона так дійсно вважає. Звичайно, я підтримав її в цьому. По-перше, друге і третє — через вік. Якраз той вік, коли розумні батьки не сперечаються. А розумні та люблячі — цілодобово ламають собі голову, як і чим найбільш ефективно підтримати. Але справа не тільки в цьому.

Так, у цьому віці всі геніальні. Це все правда. Уся справа тут в зіставленні суб'єктивних відчуттів із базою знань про себе, суспільство та світ. База знань порожня — і дитина спирається на власні уявлення. База поступово наповнюється, і весь самообман згодом розкривається, епічно, як загибель Помпеї в сповільненій зйомці.

Тільки до 25 років, з накопиченням зворотного зв'язку, закрадутся перші сумніви — а чи точно я такий геніальний? У 30 ще залишаться заповітні запасні аеродроми у вигляді недобитих через недогляд навколишніх ілюзій і надій.

40-річчя безжально, тверезо і по-діловому розставить все по своїх місцях: ілюзії випаруються, реакція зовнішнього світу, в основному діапазоні від байдужості до несхвалення і в додатковому діапазоні від лицемірства до лестощів, буде вже 10 років як вивчена вздовж і поперек, стане зрозуміло: час припинити літати у хмарах і зайняти місця відповідно до придбаних квитків. Тільки тоді людина може адекватно судити про свою геніальність.

У цих зрілих судженнях, як у 380 вольт, є тільки три фази: нуль, фази А, Б і В.

Нуль — він і в Африці нуль: не було геніальності. Були амбіції, зарозумілість, незнання себе і життя. Тепер все встало на місця і можна зі спокійною душею їздити на дачу збирати колорадських жуків.

Фаза А: так, було багато зроблено такого, чого ніхто не може. І буде зроблено ще чимало. І все це радує.

Фаза Б: так, деякі речі були вартими, об'єктивно, і вдалими. За них не соромно. На відміну від усього іншого створеного. І слава була, і визнання. Але — якось не так, як уявлялося. Набагато блідіше і швидше, ніж мріялося. І здебільшого незручно за все це. Але нехай буде, хоча й описується однією фразою: "І це все?!"

Фаза В, найбільш згубна: я геніальний тому, що мені говорять, що я геніальний. А якщо є така думка, то повірю в це і я. Кажуть, що все зроблене прекрасне, значить воно і справді чудове. Так, я геніальний, навіть якщо насправді це не так. Поки буде живий останній шанувальник, я думатиму так. Кружляйте мене, кружляйте.

Але я не люблю світ творчих людей. Усі ці їхні вічні рефлексії, істерики, депресії, терзання, сумніви і пристрасті. Це незрозуміло мені та не близько. Більшу частину з цього я відверто вважаю примхою, кращим лікуванням від якої були б різки. Доброю такою, вдумливою лозиною — і всі печалі у творця як рукою зняло.

Але не можна так говорити — неполіткоректно. Незважаючи на те, що замість будь-якого бомонду і богеми я завжди бачу одне — натовп розбещених пуделів, які дуріють із жиру і не знають, куди кинутися від неробства. Переїзд до Києва мав ще один плюс: нарешті відпала необхідність брати участь в тусовках місцевих богемних геніїв.

Тому я буду говорити про середовище, яке я добре знаю і розумію: про бізнесменів. Про їх, специфічний, сорт геніальності. Усі великі бізнесмени, які протягом десятиліть успішно ведуть бізнес, по-бізнесовому геніальні. І, звичайно, токсичні: це — мастхев, без цього не можна.

Але.

Посередність і нездара, причому не за оцінками в дипломі, а по суті нездара, ніколи не створить і не зможе керувати бізнесом. Тому що це вимагає таланту в занадто багатьох галузях.

І якщо бізнес невеликого масштабу вимагає таланту, то з ростом бізнесу доводиться долати стільки перешкод, що впоратися з великим бізнесом може тільки геній.

Занадто складна це справа і занадто багато факторів щодня виступають проти засновника, компанії та успіху. Ось чому власники провідних світових компаній і найбільших бізнесів і концернів — генії.

Те ж саме стосується і засновників найбільших українських компаній — до тих, яких я знаю особисто та можу спостерігати і судити про них. Про інших не говоритиму. Тут треба знати. Що я розумію під геніальністю в їхньому випадку?

Дуже простий набір базових речей:

уміння знайти правильних людей, надихнути їх, заразити вірою в себе, компанію, продукт, правильно розставити їх по місцях, правильно створити, керувати і розвивати команду;

уміння вирішити всі питання, які валяться на голову щодня — адже за спиною нікого немає;

уміння ухвалити правильне рішення в кризовій ситуації, точніше — здатність не ухвалювати неправильних рішень у кризовій ситуації, так буде точніше;

уміння комунікувати;

уміння вирішувати всі завдання одночасно, скільки є, і не зійти з розуму.

Дипломатію з державою, чиновниками, конкурентами, і подвійно — з тими, хто без мила лізе в друзі, ці страшніші, ніж конкуренти. Працездатність 24/7/365. Постійне, щоденне генерування нових ідей. Здатність без наслідків проходити мідні труби, які фатальніші, ніж будь-який крим і рим. І ще мільйон скілів, перераховувати які тут не має сенсу: все одно не вистачить місця на всі.

Важливо

Покоління Z. Сім ознак того, що перед вами — зумер

А, так, і найголовніше: вміння тягнути це все десятиліттями, не вмираючи від інфаркту / інсульту за столом засновника. І вищий пілотаж: щиро отримувати від цього всього задоволення, і перебувати в ейфорії, а не в хронічній депресії. Але таку людину з усіх я знаю тільки одну. А можливо, вона просто красиво тримає обличчя. Хоча в цьому — що тобі в кайф — збрехати найважче.

Ось що я вважаю геніальністю. Як у старому фільмі: "Не б'ється, не ламається, а тільки перекидається".

І, як у будь-якій геніальності — 5% здібностей і 95% праці. У нашому випадку — щоденного зґвалтування свого "я" і свого розуму. Тому що — з вами всіма спробуй попрацюй. Дах їде. Тільки генію і під силу. Ні, не тільки у нас. Це по всьому світу так. Тож можете не ображатися.

Першоджерело.