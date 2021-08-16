Только гению под силу. Как руководить крупным бизнесом и не умереть от инфаркта

Я отвозил Сашу в творческий лагерь. Дорога дальня, и мы болтали о том и о сем. Среди остального она поведала мне, что она человек творческий, но это я знал и без нее. А еще — что в своем творчестве она гениальна, и в этом у нее никаких сомнений нет.

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Этих подростков очень тяжело понять — когда они шутят, а когда сарказм, а когда самоирония. Я посмотрел на нее: нет, на полном серьезе. Она так и правда считает. Конечно, я поддержал ее в этом. Во-первых, вторых и третьих — из-за возраста. Как раз тот возраст, когда умные родители не спорят. А умные и любящие — круглосуточно ломают себе голову, как и чем наиболее эффективно поддержать. Но дело не только в этом.

Да, в этом возрасте все гениальны. Это все правда. Все дело тут в сопоставлении субъективных ощущений с базой знаний о себе, обществе и мире. База знаний пуста — и ребенок опирается на собственные представления. База постепенно наполняется, и весь самообман со временем раскрывается, эпически, как гибель Помпеи в замедленной съемке.

Только к 25 годам, с накоплением обратной связи, закрадутся первые сомнения — а точно ли я так гениален? В 30 еще останутся заветные запасные аэродромы в виде недобитых по недосмотру окружающих иллюзий и надежд.

40-летие безжалостно, трезво и по-деловому расставит все по своим местам: иллюзии испарятся, реакция внешнего мира, в основном диапазоне от равнодушия до неодобрения и в дополнительном диапазоне от лицемерия до лести, будет уже 10 лет как изучена вдоль и поперек, станет ясно: пора перестать витать в облаках и занять места согласно купленным билетам. Только тогда человек может адекватно судить о своей гениальности.

В этих зрелых суждениях, как в 380 вольт, есть только три фазы: ноль, фазы А, Б и В.

Ноль — он и в Африке ноль: не было гениальности. Были амбиции, самомнение, незнание себя и жизни. Теперь все встало на места и можно со спокойной душой ездить на дачу собирать колорадских жуков.

Фаза А: да, было много сделано такого, чего никто не может. И будет сделано еще немало. И все это радует.

Фаза Б: да, кое-какие вещи были стоящими, объективно, и удачными. За них не стыдно. В отличие от всего остального созданного. И слава была, и признание. Но — как-то не так, как представлялось. Намного бледнее и быстротечнее, чем мечталось. И в основном неудобно за все это. Но пусть будет, хотя и описывается одной фразой: "И это все?!"

Фаза В, самая губительная: я гениален потому, что мне говорят, что я гениален. А раз есть такое мнение, то поверю в это и я. Говорят, что все сделанное прекрасно, значит оно и в самом деле прекрасно. Да, я гениален, даже если на самом деле это не так. Пока будет жив последний поклонник, я буду думать так. Кружите меня, кружите.

Но я не люблю мир творческих людей. Все эти их вечные рефлексии, истерики, депрессии, терзания, сомнения и страсти. Это непонятно мне и не близко. Большую часть из этого я откровенно считаю блажью, лучшим лечением от которой были бы розги. Хорошей такой, вдумчивой лозины — и все печали у творца как рукой сняло.

Но нельзя так говорить — неполиткорректно. Несмотря на то, что вместо любого бомонда и богемы я всегда вижу одно — толпу избалованных пуделей, бесящихся с жиру и не знающих, куда кинуться от безделья. Переезд в Киев имел еще один плюс: наконец отпала необходимость принимать участие в тусовках местных богемных гениев.

Поэтому я буду говорить о среде, которую я хорошо знаю и понимаю: о бизнесменах. Об их, специфическом, сорте гениальности. Все крупные бизнесмены, на протяжении десятилетий успешно ведущие бизнес, по-бизнесовому гениальны. И, естественно, токсичны: это — мастхев, без этого нельзя.

Но.

Посредственность и бездарь, причем не по оценкам в дипломе, а по существу бездарь, никогда не создаст и не сможет управлять бизнесом. Потому что это требует таланта в слишком многих областях.

И если бизнес небольшого масштаба требует таланта, то с ростом бизнеса приходится преодолевать столько препятствий, что справляться с крупным бизнесом может только гений.

Слишком сложное это дело и слишком много факторов ежедневно выступают против учредителя, компании и успеха. Вот почему собственники ведущих мировых компаний и крупнейших бизнесов и концернов — гении.

То же самое относится и к учредителям крупнейших украинских компаний — к тем, которых я знаю лично и могу наблюдать и судить о них. О других не буду говорить. Тут надо знать. Что я понимаю под гениальностью в их случае?

Очень простой набор базовых вещей:

умение найти правильных людей, вдохновить их, воодушевить, заразить верой в себя, компанию, продукт, правильно расставить их по местам, правильно создать, руководить и развивать команду.

Умение решить все вопросы, которые валятся на голову ежедневно — ведь за спиной никого нет.

умение принять правильное решение в кризисной ситуации, вернее — способность не принимать неправильных решений в кризисной ситуации, так будет точнее.

умение коммуницировать.

умение решать все задачи одновременно, сколько есть, и не сойти с ума.

Дипломатию с государством, чиновниками, конкурентами, и вдвойне — с теми, кто без мыла лезет в друзья, эти страшнее конкурентов. Работоспособность 24/7/365. Постоянное, ежедневное генерирование новых идей. Способность без последствий проходить медные трубы, которые губительнее любого крыма и рыма. И еще миллион скилов, перечислять которые здесь не имеет смысла: все равно не хватит места на все.

Важно

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А, да, и самое главное: умение тянуть это все десятилетиями, не умирая от инфаркта/инсульта за столом учредителя. И высший пилотаж: искренне получать от этого всего удовольствие, и пребывать в эйфории, а не в хронической депрессии. Но такого человека из всех я знаю только одного. А возможно, он просто красиво держит лицо. Хотя в этом — что тебе в кайф — соврать тяжелее всего.

Вот что я считаю гениальностью. Как в старом фильме: "Не бьется, не ломается, а только кувыркается".

И, как в любой гениальности — 5% способностей и 95% труда. В нашем случае — ежедневного изнасилования своего "я" и своего разума. Потому что — с вами всеми попробуй поработай. Крыша едет. Только гению и под силу. Нет, не только у нас. Это по всему миру так. Так что можете не обижаться.

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