Искусство отдавать долги. Как вывести убыточный бизнес в плюс и когда лучше начинать стартап

Я знаю бизнесмена, который взял в управление предприятие с долгами в 440 миллионов гривен. И за восемь месяцев свел эту сумму к 10 млн. грн. Все это время он выкорчевывал саботажников, не желавших работать и не дававших работать предприятию, воров, открытых вредителей, и просто дураков. Решал вопросы с внешним миром, у которого их накопилось к предприятию более, чем достаточно. Выстраивал по новой отношения с большим людьми и потребителем. Зачищал недоброжелателей с крупными возможностями. Выстраивал контур управления и менеджмент.

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И вот, убытки предприятия достигли 10 миллионов. Некоторые говорят: ого, предприятие с долгами в 10 миллионов! Другие говорят – ну, мы в таких случаях ликвидировали все и начинали с ноля. Третьи говорят — да что это за бизнес, отрицательный баланс! Упуская из виду то, что пройдет еще время, и он перестанет быть отрицательным, упуская из виду то, что все это время предприятие генерировало такую прибыль, которой хватило на погашение 430 миллионов гривен долга.

Немногие из нас способны хотя бы представить себе эту цифру – 430 миллионов. А тем более погасить. Но тем не менее, такое происходит, и это делают люди. Для этого нужно работать и делать работу, и чтобы предприятие работало и выпускало продукцию. И вот у этого человека бизнес движется как бы одновременно в двух направлениях – вперед, как любой бизнес, в перспективы, и назад, справляясь со старыми проблемами.

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Один бизнесмен из десяти знает, как работать, когда тянут долги и ездят кредиторы. Один из ста знает, как развивать предприятие, когда такое происходит.

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Недавно ко мне пришел юноша и стал просить денег на стартап. Он хотел открыть инновационное кафе, что-то очень продвинутое. Он говорил – я знаю бизнес изнутри, я смогу разогнать его очень быстро, мы выйдем в ноль за три года, а потом начнем развивать, дайте денег.

Я спросил его, кем он был в этой сфере. Он сказал – я работал официантом, и больше не хочу, я узнал все что нужно и готов делать свой бизнес. Да, он узнал все что нужно, кроме экономики предприятия питания.

Я спросил – почему ищете деньги и не справляетесь своими силами? Ведь проект запускают за свои, а деньги берут на масштабирование, когда все запущено и работает. Он сказал – над погасить долги накопившиеся по проекту, тогда мы сможем запуститься, выйти в ноль и развиваться. Отсюда и такой длительный период выхода на точку безубыточности при привлеченном финансировании!

И я спросил его: а как насчет одновременно погашать долги и развивать бизнес? И он ответил: невозможно двигаться одновременно вперед назад. Да, 25-летний официант не знает, что не только можно, но и обязательно двигаться во всех направлениях одновременно.

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Бизнес не линейная структура, это не последовательное включение лампочек, когда, если не работает одна, то не горит вся гирлянда.

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Это – древовидная структура со множественными центрами возникновения событий и ответвлениями от них. Он не понял, о чем я говорю.

И поэтому я предложил прийти ко мне еще раз, когда произойдут два события: когда он отработает достаточный для понимания бизнеса период управляющим хорошим рестораном и когда его инновационный проект запустится и будет иметь место налаженный стабильный оборот, а все элементы системы будут не только работать, а притрутся друг к другу.

И знаете что? Он обиделся. И это лишнее напоминание о том, что стартап – это затея для зрелого, установившегося мировоззрения и личности. От принципа "Подрасти, потом стартуй" никуда не уйти.

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