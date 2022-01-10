Есть ли жизнь после факапа. Почему истории бизнес-неудач не менее важны, чем истории успеха

Один знакомый бизнесмен говорит: "Ты всем рассказываешь, какие у тебя были провалы и неудачи, так нельзя! Людям такое знать не надо. Людям надо знать только про успехи, и что всегда все было только идеально и суперуспешно! Иначе над тобой будут смеяться и не будут тебя уважать — что это за бизнесмен, который берет и рассказывает, где у него какие косяки!"

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И правда, в первые годы после приезда из Бердичева для меня было предельно важно, чтобы никто надо мной не решил посмеяться. Я очень чувствительно относился к этому и много работал над собой, чтобы не дать никому повода для смеха надо мной. Но потом я научился смеяться над собой сам, что для бизнесмена куда важнее, чем уметь смеяться над другими, и весь этот шизоидный вопрос рассосался как-то сам собой.

В Днепроптровске я знал огромное количество бизнесменов, которые, на самом деле, занимались только одним: изо всех сил старались не уронить свое великое достоинство. Они жили, размышляя только о том, как не ударить в грязь лицом, и заботились, как бы не показаться кому-то смешными. Потом я переехал в Киев, продвинутую столицу, где все самое лучшее. Уж здесь-то точно таких нет! И я был очень удивлен, выяснив, что в Киеве людей, озабоченных этим вопросом, в разы больше, да и провинциальности оказалось в разы больше, чем в Днепропетровске.

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Да, я честно и точно описываю фейлы, которые случились в моей бизнес-карьере. Потому что у бизнесмена на 10 начинаний — 9 факапов. И не описывать их — неправильно. Факап даже важнее чем успех.

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И нужно не боятся и не стесняться об этом говорить и описывать. Я много говорил о том, что бизнесмену важно описать свой бизнес-опыт, чтобы передать знания и выводы другим, которые в начале пути и которым этот опыт необходим. Но куда важнее бизнесмену описать свои неудачи, с анализом причин и описанием последствий. Потому что самое ценное в бизнесе — это грабли, на которые мы наступили, и шишки, которые этими граблями у нас набиты.

Уважаемый мной бизнес-блогер Анатолий Амелин пишет в своем недавнем посте, что успешный успех мало чем поможет в жизни, в особенности — другим. И здесь я полностью присоединяюсь к его мнению. Ведь бизнесмен — это сумма всех мер, принятых в ответ на все неудачи, провалы и несчастья.

В моей первой бизнес-библиотеке, которую, как я писал в книге, мастера в цеху пустили на растопку буллерьянов, было много историй успеха, и я даже не знаю, была ли хоть одна из них правдивой. Думаю, что нет. Обычно такие истории существуют только в воображении редакторов. Но чего там точно не было — ни одной реальной истории провала, дело было в 2000-х и такую литературу тогда еще не издавали. Поэтому библиотека была бесполезна, за исключением килокалорий, которые при горении выделила бумага.

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Анатолий Амелин описывает известный случай о том, как регистрировали попадания, наиболее часто поражавшие самолеты во время войны. Было собрано огромное количество данных, которые говорили о том, что большинство попаданий приходятся в нежизненно важные участки крыльев и фюзеляжа. И эти данные не помогли никому и ничему: они собирались на самолетах, которые вернулись на аэродром. То есть были поражены, но все-таки долетели.

Истинные данные о смертельных попаданиях стали появляться после войны, когда начали поднимать сбитые самолеты. Только на них выяснилось, что самолеты погибали из-за попаданий в кабину, моторы, или бензосистему. Вот, что нужно было укреплять. Но рассказать об этом было некому — самолеты не возвращались. Те, что возвращались, несли ложные данные о попаданиях.

Я читал о механике, который накрашивал красный квадрат на бомбардировщик на месте каждого попадания. В конце концов самолет полностью покрылся красными квадратами, но продолжал летать. Механик трудился зря — собранная им информация оказалось бесполезной. Какая разница, сколько красных квадратов на самолете, если он летает. Так и в бизнесе.

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По-настоящему важные, вещи, где речь идет о жизни и смерти, может рассказать учредитель бизнеса, попавшего в настоящую беду. Так он поможет тысячам бизнесменов, которые когда-нибудь окажутся в той же ситуации.

Поэтому так важно не молчать, а рассказывать истории неудач вслух. Ведь все истории успеха стандартны и одинаковы, в отличии от историй неудач — это всегда отдельный, уникальный случай. Значит, есть жизнь и после провала. Главное — встать.

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