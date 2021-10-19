Правило одного процента. Как вложить деньги безопасно и не прогореть

Всем, кто не хочет терять деньги в ближайшие годы, рекомендую прочесть.

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Ничто не предвещало беды. Все началось с того, что я с единомышленниками, при том, что у нас был реальный и налаженный бизнес, начали инвестировать в IT. Причем, большую часть денег мы вкладывали как в венчурный капитал, и это было неправильно, мы не имели соответствующего опыта, и большую часть капитала мы потеряли.

Мы думали о себе, что мы хорошие специалисты, и можем все проанализировать сами — и цифры, и бизнес-план, и любые показатели и процессы. Это оказалось не так. Мы не обращались к сторонним специалистам. И это было неправильно.

Но теперь к доходности вообще любой компании мы подходим очень скептично. Ежемесячно я инвестирую в одну компанию, но только теперь это происходит с экспертами и в рамках синдиката. Потому что теперь уже хочется делить риски. И хочется делать прогноз.

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И вот в чем странность: этот прогноз, если он делается, показывает не такое радужное состояние дел, как выглядит изначально. Оказывается, инвестирование — в IT, венчурный капитал, и подобное, даже при том, что мы разбираемся в определенных вещах, является исключительно рискованным делом.

Поэтому рекомендую: если соберетесь инвестировать во что-то, и имеете на эти цели определенный объем денег, проинвестируйте от этих денег один процент. Потому что, сколько бы ни было вложено, особенно на первых шагах инвестирования — почти все будет потеряно.

Я разговаривал недавно с коллегами-партнерами-инвесторами из Кремниевой долины, они подтверждают: не было ни одного случая, когда деньги не были потеряны. Возможно, были какие-то уникальные исключения, когда было стопроцентное попадание и компания выросла в разы. Вот почему из всех тех инвестиций, что были сделаны за эти годы, часть денег списана, как потерянная.

При среднестатистической обычной жизни среднестатистической простой украинской семьи потерянных денег хватило бы до конца жизни мужа и жены, до конца жизни детей и еще хватило бы на кусок жизни внукам. Но меня не устраивает среднестатистическая жизнь, и не подходят суммы, которых хватит на такую жизнь, потому что я стремлюсь к другой жизни.

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Однако помимо списанных денег есть и другие, на которые мы очень надеемся. Они вложены в компании, про которые мы думаем, что они будут расти и расширяться. За прошлый год я инвестировал в проекты порядка 1,8 млн. долл.

Но при том, что я стал очень осторожно и скептически относиться к проектам, в этом году мы инвестировали не более 300-400 тысяч. Это уже другой подход, мы дуем на холодную воду, и я рекомендую то же самое делать и вам.

А если честно, не помогают никакие меры предосторожности, все потому, что это предельно рискованная сфера. И здесь вам не поможет никто и ничто. Поэтому, чтобы не рисковать впустую — вкладывайте не больше одного процента в один проект. Если у вас сто тысяч, безопасно вы можете вложить только одну тысячу, при условии постоянного контроля с вашей стороны.

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