Любіть правильно. Чому батьки не повинні соромитися обіймашок зі своїми дітьми

Я виросла в той час, коли немодно було любити на очах у всіх. Батьки між собою не особливо показували емоції, і все це було скуто якось. Я не бачила, щоб вони цілувалися й обіймалися при мені. Хоча я точно впевнена — вони кохали одне одного.

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У той час, коли я була дитиною, було не модно, щоб дорослі якось емоційно забарвлювали свою любов одне до одного, до своїх дітей. Не б'ють, годують, одягають, за гуртки платять — будь вдячний. Може, не дарма кажуть цю фразу — "суворі 90-і".

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Це зараз — дитина народилася, і на перший день життя батьки публікують фотку малюка або його частини тіла в інстаграмм. Ці всі супермама, супертато — блоги. Багато таких блогів. Але — це точно не про мене, коли йдеться про рідних людей. Я жадібна в цьому плані. І готова максимально ховати своїх близьких. Хоча фоток дітей у моєму телефоні в 3 рази більше, ніж моїх.

У моєму дитинстві не було всяких цих "потискати", 100 разів за день поцілувати, обійняти, притиснути. А у мене обидві дитини дуже тактильні. Вони прям беруть і беруть обійми, поцілунки. Їм треба і все.

Так, ніде правди діти — моїй дочці 8 років, а ми спимо з нею разом, тому що я-от узагалі не уявляю, як я вночі не потискаю її та не поцілую.

Так — це нормально висловлювати свою емоцію. Так, нескінченно цілувати, обіймати, гладити, ніжити. Так — це гріє. Це багато тепла, яке заповнює тебе ї оточення, з яким ти близький. Так, це світло йде зсередини, і його досить добре видно. Можна не вмикати дальнє світло, наприклад, на темній ділянці дороги.

Так, дехто з вас, хто читає цей пост знає, що я маю на увазі. А що тут розуміти? Мені настільки тепло, що за шубою в Туреччину можна не летіти!

Першоджерело.

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