Любите правильно. Почему родители не должны стесняться обнимашек со своими детьми

Я выросла в то время, когда не модно было любить на виду у всех. Родители между собой не особо показывали эмоции, и все это было скованно как-то. Я не видела, чтобы они целовались и обнимались при мне. Хотя, я точно уверена — они любили друг друга.

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В то время, когда я была ребенком, было не модно, чтобы взрослые как-то эмоционально окрашивали свою любовь друг к другу, к своим детям. Не бьют, кормят, одевают, за кружки платят — будь благодарен. Может, не зря говорят эту фразу — "суровые 90-е".

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Отношения – это когда легко и просто. Почему не нужно бояться порвать токсичную связь

Это сейчас — ребенок родился, и на первом дне жизни родители публикуют фотку малыша или его части тела в инстаграмм. Эти все супер-мама, супер-папа — блоги. Много таких блогов. Но — это точно не обо мне, когда речь идет о родных людях. Я жадная в этом плане. И готова максимально прятать своих близких. Хотя фоток детей в моем телефоне в 3 раза больше, чем моих.

В моем детстве не было всяких этих "потискать", 100 раз за день поцеловать, обнять, прижать. А у меня оба ребенка очень тактильные. Они прям берут и берут объятия, поцелуи. Им надо и все.

Да, что скрывать — моей дочери 8 лет, а мы спим с ней вместе, потому что я вот вообще не представляю, как я ночью не потискаю ее и не поцелую.

Да — это нормально выражать свою эмоцию. Да, бесконечно целовать, обнимать, гладить, нежить. Да — это греет. Это много тепла, которое заполняет тебя и окружающих людей с которыми ты близок. Да, этот свет идет изнутри, и его достаточно хорошо видно. Можно не включать дальний свет, например, на темном участке дороги.

Да, кое-кто из вас, кто читает этот пост знает, что я имею ввиду. А, что тут понимать? Мне настолько тепло, что за шубой в Турцию можно не лететь!

Первоисточник.

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