Капкан гиперопеки. Пять способов не дать ребенку вырасти зависимым и слабохарактерным

Часто возникают ситуации, когда родители, которые волнуются за ребенка, начинают опекать каждый его шаг или управлять им.

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Почему это происходит? С младенческого возраста ребенок не может обходиться без родителей и со временем он растет и требует постепенного развития самостоятельности. Однако родители теряют этот момент и дальше делают все за малыша. Принимают все решения.

Может доходить даже до абсурда. Вместо того чтобы нанять репетитора для ребенка, который с ним позанимается и поможет разобраться в сложном предмете, родители сами выполняют домашние задания. И так почти во всем. Ребенок растет, а родители и дальше видят его беспомощным младенцам. Такое поведение может привести к большой проблеме. Человек вырастет безынициативным и слабохарактерным. И вам придется всю жизнь думать и делать все за нее.

Бережные родители полагают, что главная их задача: защитить, остановить, направить, создать, изменить, поправить, проконтролировать и так далее. Короче говоря, берут на себя функции руководителя. Но каковы последствия такой гиперзаботы?

Важно

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Беспомощность

Дети вырастут беспомощными, с неадекватным восприятием себя и мира, они не смогут услышать свой внутренний голос и окружающих.

Неуверенность в себе

Дети всего боятся. Боязливые, закомплексованные, неуверенные в себе, что отстают в развитии, не реализуют себя в полной мере, а главное – несчастны.

Бунт

В переходном возрасте многие дети решаются на бунт, происходит перелом, конфликт неизбежен. Дети убегают из дома, попадают в плохие компании или просто закрываются.

Агрессивность во взрослом возрасте

Например, такие дети могут агрессивно реагировать, когда кто-нибудь будет указывать, что делать, даже если это будет говорить начальство, к примеру. Агрессивная реакция может случиться даже в элементарном обиходе, когда человеку будут объяснять, что и как надо мыть, резать, убирать.

Проблемы в личной жизни

Во взрослой жизни ребенок обычно пытается воспроизвести первую известную ему модель отношений, то есть, отношений с родителями. Поскольку ребенку говорили, что любят его, и любили гиперболизируя, теперь он сочтет, что гиперопека в отношениях — это нормально. Теперь она воспринимает эту модель существования, как известную, удобную и безопасную. Такие люди, даже находясь на равных условиях с партнером, могут не распознать, любовь это или чрезмерное попечение.

Позже будут даже искать такого партнера, который будет решать за них, что делать или как одеться. И человек будет воспринимать это, как заботу и любовь, потому что так же поступали его родители.

Или наоборот. Уже взрослые дети даже какое-то минимальное проявление заботы будут восприниматься ,как посягательство на личное пространство, которое будет вызывать агрессию.

Важно

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Дайте ребенку личное пространство.

Если вы родители, заботящиеся о ребенке и желающие ему счастья, то позволяйте ребенку быть самостоятельным.

Интересуйтесь и принимайте во внимание точку зрения ребенка.

Спрашивайте, как она хочет одеваться, что хочет съесть, сделать куда пойти. Не позволяйте себе обесценивать мнение вашего ребенка.

Меньше контроля.

Не давите на ребенка, контролируя каждый его шаг, не заставляйте постоянно звонить и отвечать на звонки. Не забывайте о личном пространстве каждого. Конечно, контроль должен быть, но все в меру.

Живите своей жизнью. Ребенок не является центром вселенной!

Когда вы последний раз занимались собой, тратили время на хобби, спорт, встречи с друзьями, просмотр фильмов. Пока ваш ребенок делает домашнее задание, вы можете посмотреть любимый фильм, заняться йогой или побегать на стадионе.

Работайте над собой.

Мало просто читать книги по психологии, посещать психолога или проходить какие-то курсы по воспитанию. Вы должны не только слушать, а слышать и что-то менять. Без труда и действий ничего не изменится.

Давайте ребенку внимание, время и, главное, любовь, но делайте это не против его/ее воли. Вкладывайте в своего ребенка, раскрывайте его и не травмируйте. Помогите ребенку раскрыться и быть успешным. Поверьте, гораздо больше радости приносит понимание того, что ваш ребенок счастлив.