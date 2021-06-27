Время добрых дел. 5 идей для родителей, чем занять ребенка на каникулах

С началом лета во всех школах начались длительные летние каникулы. Год был тяжелый — длительные карантины, дистанционное обучение и общее напряжение, связанное с коронакризисом, утомили детей.

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Восстановить силы после активного учебного года, научить чему-то новому, подготовиться к следующему классу, определиться с интересами ребенка — главные задачи родителей на время каникул.

Я собрала 5 идей для родителей, которые помогут им в решении этих задач.

Восстановление зрения

На дистанционном обучении глаза детей были почти все время прикованы к экранам гаджетов. В ухудшении зрения ключевую роль играет наследственный фактор. Чаще всего от родителей или старшего поколения передается близорукость.

Однако, даже идеальная генетическая картина не гарантирует соколиного зрения на всю жизнь. Если подросток часами просиживает перед монитором, телевизором или, еще хуже, с планшетом в руках, запускается процесс, который врачи-офтальмологи называют избыточным напряжением аккомодации или устойчивым мышечным спазмом. А все — из рассматривания мелких деталей на близком расстоянии.

Несколько лет такого досуга — и риск надеть очки растет в геометрической прогрессии.

Поэтому на время каникул рекомендую придерживаться таких советов:

• Согрейте глаза. Потрите ладони, чтобы разогреть их, затем накройте ими глаза на 5 секунд. Повторите 3 раза.

Вращайте глазами. Посмотрите вверх, затем медленно проведите глазами 10 раз по часовой стрелке и 10 раз — против.

Посмотрите вверх, затем медленно проведите глазами 10 раз по часовой стрелке и 10 раз — против. Сфокусируйтесь. Возьмите карандаш в вытянутую руку, сфокусируйтесь на нем взглядом, затем медленно поднимайте его ближе, пока он не окажется на 15 см от кончика носа. Теперь медленно отодвигайте карандаш назад, продолжая фокусировать на нем взгляд. Повторите 10 раз.

Возьмите карандаш в вытянутую руку, сфокусируйтесь на нем взглядом, затем медленно поднимайте его ближе, пока он не окажется на 15 см от кончика носа. Теперь медленно отодвигайте карандаш назад, продолжая фокусировать на нем взгляд. Повторите 10 раз. Помассируйте виски. Сделайте массаж висков косточками больших пальцев, небольшими круговыми движениями, 20 раз в одном направлении и 20 раз в другом. Повторите массаж на лбу между бровями, затем под глазами по обеим сторонам переносицы.

Сделайте массаж висков косточками больших пальцев, небольшими круговыми движениями, 20 раз в одном направлении и 20 раз в другом. Повторите массаж на лбу между бровями, затем под глазами по обеим сторонам переносицы. Расслабьтесь. Откиньте голову, закройте глаза и расслабляйтесь 3 минуты.

Откиньте голову, закройте глаза и расслабляйтесь 3 минуты. Глазам абсолютно нужен здоровый сон. Во сне глаза отдыхают и восстанавливаются. Недостаток сна может ослабить зрение, так что старайтесь спать по 8 часов.

Во сне глаза отдыхают и восстанавливаются. Недостаток сна может ослабить зрение, так что старайтесь спать по 8 часов. Давайте глазам расслабиться в течение рабочего дня. Выделяйте 10 минут на отдых после каждых 50 минут за компьютером или книгой. Если глаза очень устают, лягте и положите на веки кусочки огурца, которые прекрасно охлаждают.

Выделяйте 10 минут на отдых после каждых 50 минут за компьютером или книгой. Если глаза очень устают, лягте и положите на веки кусочки огурца, которые прекрасно охлаждают. Играйте в настольный теннис. Поскольку глаза следят за мячиком, который постоянно движется, меняет направление, находится на разном расстоянии от глаз, хрусталик вынужден постоянно менять рефракции, тренируя глазную мышцу.

Активный отдых

Именно отдых, не акцент на спортивных достижениях. Малыша с детства необходимо познакомить с различным репертуаром досуга. Так, чтобы ребенок мог выбирать, что ему подходит: ролики, велосипед, скейт или что-то другое.

Необходимо понять, что любит ребенок, какой спорт или активность ей/ему нравится. Тогда вы сможете организовать лучший отдых не только для ребенка, но и для себя.

Время выучить иностранный язык

Кстати, вам самим знакомо это ощущение всемогущества, которое дает английский? Помните ли вы, как чувствовали себя, когда поняли прочитанный или услышанный англоязычный текст, поняли смысл песни, которую до того много лет напевали наугад или впервые поговорили с иностранцем? Даже если это было едва уловимое короткое ощущение, вы знаете, зачем вашим детям знать иностранный язык.

И хотя дети не хотят изучать английский на каникулах, но популярность, свобода и перспектива тратить меньше времени на выполнение домашних заданий и больше на развлечения в течение года кажутся достаточно убедительными аргументами, чтобы попробовать.

Для того, чтобы на летних каникулах изучения языка было веселее, можно пойти на такие шаги:

Просмотр фильмов или мультфильмов на иностранном языке (с субтитрами). Начните на время летних каникул хорошую семейную традицию. Например, каждое воскресенье вместе с ребенком смотреть мультик на языке оригинала.

Летний лагерь или летний курс.

Слушайте музыку иностранной и помогайте понять перевод во время прослушивания, ведь большинство из родителей сегодня имеет хоть какой-то уровень знаний английского.

Увеличивайте словарный запас. Сейчас существует много приложений и приложений, которые позволяют изучать язык и увеличивать словарный запас, прослушивая и повторяя слова.

Время добрых дел. Сделайте с ребенком что-то полезное

Помогите бабушке или дедушке.

Запишите ребенка на курсы первой помощи. Всего лишь за 2-4 недели ребенок сможет освоить очень полезные навыки. Например, как делать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, как действовать на воде, в лесу, при пожаре и тому подобное.

Сделайте что-то своими руками вместе с ребенком. Займитесь летом хенд-мейдом. Можно, например, сделать плакат в комнату, чехол для мобильного, сшить какой-то простой элемент одежды, поучиться работе по дому, что-то починить, собрать столик для ноутбука и тому подобное.

Общее дело. Сделайте что-то вместе

Посмотрите вместе документальные фильмы.

Почитайте вместе интересные книги.

Измените интерьер детской комнаты. Поручите сыну или дочери сделать эскиз новой комнаты, предложить новое размещение мебели, придумать стильные постеры, декоративные элементы для комнаты. Дайте возможность ребенку выполнить эту задачу самостоятельно.

Займитесь рисованием, не обязательно пейзажи и натюрморты. Ребенку будет интересно научиться рисовать комиксы.

Организуйте поход или пикник на природе.

И пусть каникулы вашего ребенка будут на пользу не только ребенку, но и мотивируют вас заняться активностью, подтянуть язык и перечитать любимые книги.