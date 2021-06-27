Час добрих справ. 5 ідей для батьків, чим зайняти дитину на канікулах

З початком літа у всіх школах почалися тривалі літні канікули. Рік був важкий — тривалі карантини, дистанційне навчання і загальне напруження, пов'язане з коронакризою, втомили дітей.

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Відновити сили після активного навчального року, навчити чомусь новому, підготуватися до наступного класу, визначитися з інтересами дитини — головні завдання батьків на час канікул.

Я зібрала 5 ідей для батьків, які допоможуть їм у розвʼязанні цих завдань.

Відновлення зору

На дистанційному навчанні очі дітей були майже весь час прикуті до екранів гаджетів. У погіршенні зору ключову роль відіграє спадковий фактор. Найчастіше від батьків або старшого покоління передається короткозорість.

Однак, навіть ідеальна генетична картина не гарантує соколиного зору на все життя. Якщо підліток годинами просиджує перед монітором, телевізором або, ще гірше, з планшетом у руках, запускається процес, який лікарі-офтальмологи називають надмірною напругою акомодації або стійким спазмом. А все — через розглядання дрібних деталей на близькій відстані.

Кілька років такого дозвілля — і ризик одягти окуляри зростає в геометричній прогресії.

Тому на час канікул рекомендую дотримуватися таких порад:

• Зігрійте очі. Потріть долоні, щоб розігріти їх, потім накрийте ними очі на 5 секунд. Повторіть 3 рази.

Рухайте очима. Подивіться вгору, потім повільно проведіть очима 10 разів за годинниковою стрілкою і 10 разів — проти.

Подивіться вгору, потім повільно проведіть очима 10 разів за годинниковою стрілкою і 10 разів — проти. Зосередьтеся. Візьміть олівець у витягнуту руку, сфокусуйтеся на ньому поглядом, потім повільно піднімайте його ближче, поки він не опиниться на 15 см від кінчика носа. Тепер повільно відсувайте олівець назад, продовжуючи фокусувати на ньому погляд. Повторіть 10 разів.

Візьміть олівець у витягнуту руку, сфокусуйтеся на ньому поглядом, потім повільно піднімайте його ближче, поки він не опиниться на 15 см від кінчика носа. Тепер повільно відсувайте олівець назад, продовжуючи фокусувати на ньому погляд. Повторіть 10 разів. Помасажуйте скроні. Зробіть масаж скронь кісточками великих пальців, невеликими круговими рухами, 20 разів в одному напрямку і 20 разів в іншому. Повторіть масаж на лобі між бровами, потім під очима по обидва боки перенісся.

Зробіть масаж скронь кісточками великих пальців, невеликими круговими рухами, 20 разів в одному напрямку і 20 разів в іншому. Повторіть масаж на лобі між бровами, потім під очима по обидва боки перенісся. Розслабтеся. Відкиньте голову, закрийте очі та розслабляйтеся 3 хвилини.

Відкиньте голову, закрийте очі та розслабляйтеся 3 хвилини. Очам абсолютно потрібен здоровий сон. Уві сні очі відпочивають і відновлюються. Нестача сну може послабити зір, тож намагайтеся спати по 8 годин.

Уві сні очі відпочивають і відновлюються. Нестача сну може послабити зір, тож намагайтеся спати по 8 годин. Давайте очам розслабитися протягом робочого дня. Виділяйте 10 хвилин на відпочинок після кожних 50 хвилин за комп'ютером або книгою. Якщо очі дуже втомлюються, ляжте і покладіть на повіки шматочки огірка, які прекрасно охолоджують.

Виділяйте 10 хвилин на відпочинок після кожних 50 хвилин за комп'ютером або книгою. Якщо очі дуже втомлюються, ляжте і покладіть на повіки шматочки огірка, які прекрасно охолоджують. Грайте в настільний теніс. Оскільки очі стежать за м'ячиком, який постійно рухається, змінює напрямок, знаходиться на різній відстані від очей, кришталик змушений постійно міняти рефракції, тренуючи очний м'яз.

Активний відпочинок

Саме відпочинок, не акцент на спортивні досягнення. Малюка з дитинства необхідно познайомити з різним репертуаром дозвілля. Так, щоб дитина могла вибирати, що їй підходить: ролики, велосипед, скейт або щось інше.

Необхідно зрозуміти, що любить дитина, який спорт або активність їй/йому подобається. Тоді ви зможете організувати найкращий відпочинок не тільки для дитини, але й для себе.

Час вивчити іноземну мову

До речі, вам самим знайоме це відчуття всемогутності, яке дає англійська? Чи пам'ятаєте ви, як почувалися, коли зрозуміли прочитаний або почутий англомовний текст, зрозуміли сенс пісні, яку до того багато років наспівували навмання або вперше поговорили з іноземцем? Навіть якщо це було ледь вловиме коротке відчуття, ви знаєте, навіщо вашим дітям знати іноземну мову.

І хоча діти не хочуть вивчати англійську на канікулах, але популярність, свобода та перспектива витрачати менше часу на виконання домашніх завдань і більше на розваги протягом року здаються досить переконливими аргументами, щоб спробувати.

Для того, щоб на літніх канікулах вивчення мови було веселішим, можна займатися так:

перегляд фільмів чи мультфільмів іноземною мовою (із субтитрами). Почніть на час літніх канікул хорошу сімейну традицію. Наприклад, щонеділі разом із дитиною дивитися мультик мовою оригіналу;

літній табір або літній курс;

слухайте музику іноземною і допомагайте зрозуміти переклад під час прослуховування, адже більшість з батьків сьогодні має хоч якийсь рівень знань англійської;

збільшуйте словниковий запас. Зараз існує багато додатків, які дозволяють вивчати мову і збільшувати словниковий запас, прослуховуючи і повторюючи слова.

Час добрих справ. Зробіть з дитиною щось корисне

Допоможіть бабусі чи дідусеві.

Запишіть дитину на курси першої допомоги. Всього лише за 2-4 тижні дитина зможе освоїти дуже корисні навички. Наприклад, як робити штучне дихання, непрямий масаж серця, як діяти на воді, у лісі, під час пожежі тощо.

Зробіть щось своїми руками разом із дитиною. Займіться влітку хенд-мейдом. Можна, наприклад, зробити плакат у кімнату, чохол для мобільного, зшити якийсь простий елемент одягу, повчитися роботі по дому, щось полагодити, зібрати столик для ноутбука тощо.

Спільна справа. Зробіть щось разом

Подивіться разом документальні фільми.

Почитайте разом цікаві книги.

Змініть інтер'єр дитячої кімнати. Доручіть синові або дочці зробити ескіз нової кімнати, запропонувати нове розміщення меблів, вигадати стильні постери, декоративні елементи для кімнати. Дайте можливість дитині виконати це завдання самостійно.

Займіться малюванням, не обов'язково пейзажі та натюрморти. Дитині буде цікаво навчитися малювати комікси.

Організуйте похід або пікнік на природі.

І нехай канікули вашої дитини будуть на користь не тільки дитині, але й мотивують вас зайнятися активністю, підтягнути мову та перечитати улюблені книги.