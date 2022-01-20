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Тисяча й одна книга. Як витратити "ковідну" тисячу на книги для дитини і не пошкодувати

Найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" українці витрачають саме на книги — 25%. Чому саме на дитячі книжки? Усі батьки хочуть, щоб їхні діти читали та любили цю справу. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книгою.

Олена Вишнякова
Олена Вишнякова
Почесний консул Латвії в Україні, дитячий психолог, засновниця дитячих садків "Кудрявський" та школи UGS.
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Діти та книги
Найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" українці витрачають саме на книги — 25%.

В Україні продовжуються виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. При цьому, більше грошей українці витрачають саме на книги. Сьогодні стало відомо, які автори мають популярність у вакцинованих людей.

Деякі видавництва вже констатують, що найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" витрачають саме на книги — 25%. Також українці найчастіше купують художню літературу (18%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка — 9%, виховання дітей, книги для батьків — 7%, біографії та мемуари — 5%).

Чому саме на дитячі книжки? Усі батьки хочуть, щоб їхні діти читали та любили цю справу. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книгою.

Тому батьки хочуть заохотити свою дитину читати в такий спосіб. Проте, найімовірніше, це не спрацює.

Важливо
Коли видавці плачуть. Шість причин, чому українці не читають книги
Коли видавці плачуть. Шість причин, чому українці не читають книги

Пропоную кілька порад, як підібрати книгу дитині.

Не змушуйте!

Найпоширеніша проблема полягає в тому, що ви хочете змусити своїх дітей. Не робіть цього, інакше книги асоціюватимуться з примусом.

Не нав'язуйте свої бажання!

Ще одна проблема в тому, що ви кажете дітям читати те, що ви хочете. Дуже часто стикаюся з тим, що батьки змушують дітей читати класику, яку треба прочитати всім, але діти навідріз не хочуть цього робити. І це не дивно, адже нинішні діти звикли до набагато динамічніших сюжетів, тому для них класика може бути просто нудною та нецікавою.

Полюбити класику з часом — це норма

Повірте, досвід показує, що вони самі дійдуть того моменту, коли їм захочеться прочитати Достоєвського, Ніцше, Толстого, але для початку треба полюбити читання, як процес!

Ходіть разом у магазині або обирайте разом в інтернеті

Дайте їм самим зробити вибір. Змиріться, що це можуть бути комікси, які вам не подобаються. Головне, щоб хотіли читати.

Подавайте приклад

За статистикою, 57% українців не читають книжки. Як ви можете мотивувати свою дитину, не читаючи самі та не подаючи їй приклад?