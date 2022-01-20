Тисяча й одна книга. Як витратити "ковідну" тисячу на книги для дитини і не пошкодувати

В Україні продовжуються виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. При цьому, більше грошей українці витрачають саме на книги. Сьогодні стало відомо, які автори мають популярність у вакцинованих людей.

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Деякі видавництва вже констатують, що найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" витрачають саме на книги — 25%. Також українці найчастіше купують художню літературу (18%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка — 9%, виховання дітей, книги для батьків — 7%, біографії та мемуари — 5%).

Чому саме на дитячі книжки? Усі батьки хочуть, щоб їхні діти читали та любили цю справу. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книгою.

Тому батьки хочуть заохотити свою дитину читати в такий спосіб. Проте, найімовірніше, це не спрацює.

Важливо

Коли видавці плачуть. Шість причин, чому українці не читають книги

Пропоную кілька порад, як підібрати книгу дитині.

Не змушуйте!

Найпоширеніша проблема полягає в тому, що ви хочете змусити своїх дітей. Не робіть цього, інакше книги асоціюватимуться з примусом.

Не нав'язуйте свої бажання!

Ще одна проблема в тому, що ви кажете дітям читати те, що ви хочете. Дуже часто стикаюся з тим, що батьки змушують дітей читати класику, яку треба прочитати всім, але діти навідріз не хочуть цього робити. І це не дивно, адже нинішні діти звикли до набагато динамічніших сюжетів, тому для них класика може бути просто нудною та нецікавою.

Полюбити класику з часом — це норма

Повірте, досвід показує, що вони самі дійдуть того моменту, коли їм захочеться прочитати Достоєвського, Ніцше, Толстого, але для початку треба полюбити читання, як процес!

Ходіть разом у магазині або обирайте разом в інтернеті

Дайте їм самим зробити вибір. Змиріться, що це можуть бути комікси, які вам не подобаються. Головне, щоб хотіли читати.

Подавайте приклад

За статистикою, 57% українців не читають книжки. Як ви можете мотивувати свою дитину, не читаючи самі та не подаючи їй приклад?