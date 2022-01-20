Тисяча й одна книга. Як витратити "ковідну" тисячу на книги для дитини і не пошкодувати
Найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" українці витрачають саме на книги — 25%. Чому саме на дитячі книжки? Усі батьки хочуть, щоб їхні діти читали та любили цю справу. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книгою.
В Україні продовжуються виплати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. При цьому, більше грошей українці витрачають саме на книги. Сьогодні стало відомо, які автори мають популярність у вакцинованих людей.
Деякі видавництва вже констатують, що найбільше "ковідну тисячу" або "тисячу Зеленського" витрачають саме на книги — 25%. Також українці найчастіше купують художню літературу (18%) та нон-фікшн (бізнес, гроші, економіка — 9%, виховання дітей, книги для батьків — 7%, біографії та мемуари — 5%).
Чому саме на дитячі книжки? Усі батьки хочуть, щоб їхні діти читали та любили цю справу. Проте зараз, на превеликий жаль, не так часто можна побачити дитину з книгою.
Тому батьки хочуть заохотити свою дитину читати в такий спосіб. Проте, найімовірніше, це не спрацює.Важливо
Пропоную кілька порад, як підібрати книгу дитині.
Не змушуйте!
Найпоширеніша проблема полягає в тому, що ви хочете змусити своїх дітей. Не робіть цього, інакше книги асоціюватимуться з примусом.
Не нав'язуйте свої бажання!
Ще одна проблема в тому, що ви кажете дітям читати те, що ви хочете. Дуже часто стикаюся з тим, що батьки змушують дітей читати класику, яку треба прочитати всім, але діти навідріз не хочуть цього робити. І це не дивно, адже нинішні діти звикли до набагато динамічніших сюжетів, тому для них класика може бути просто нудною та нецікавою.
Полюбити класику з часом — це норма
Повірте, досвід показує, що вони самі дійдуть того моменту, коли їм захочеться прочитати Достоєвського, Ніцше, Толстого, але для початку треба полюбити читання, як процес!
Ходіть разом у магазині або обирайте разом в інтернеті
Дайте їм самим зробити вибір. Змиріться, що це можуть бути комікси, які вам не подобаються. Головне, щоб хотіли читати.
Подавайте приклад
За статистикою, 57% українців не читають книжки. Як ви можете мотивувати свою дитину, не читаючи самі та не подаючи їй приклад?