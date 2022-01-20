Тысяча и одна книга. Как потратить "ковидную" тысячу на книги для ребенка и не пожалеть

В Украине продолжаются выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. При этом больше денег украинцы тратят именно на книги. Сегодня стало известно, какие авторы пользуются популярностью у вакцинированных людей.

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Некоторые издательства уже констатируют, что больше всего "ковидную тысячу" или "тысячу Зеленского" тратят именно на книги — 25%. Также украинцы чаще покупают художественную литературу (18%) и нон-фикшн (бизнес, деньги, экономика – 9%, воспитание детей, книги для родителей – 7%, биографии и мемуары – 5%).

Почему именно на детские книги? Все родители хотят, чтобы их дети читали и любили это дело. Однако сейчас, к большому сожалению, не так часто можно увидеть ребенка с книгой.

Поэтому родители хотят поощрить своего ребенка читать таким образом. Однако, скорее всего, это не сработает.

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Предлагаю несколько советов, как подобрать книгу ребенку.

Не заставляйте!

Самая распространенная проблема в том, что вы хотите заставить своих детей. Не делайте этого, иначе книги будут ассоциироваться с принуждением.

Не навязывайте свои желания!

Еще одна проблема в том, что вы говорите детям читать то, что вы хотите. Очень часто сталкиваюсь с тем, что родители принуждают детей читать классику, которую "надо прочитать всем", но дети наотрез не хотят этого делать. И это неудивительно, ведь нынешние дети привыкли к гораздо более динамичным сюжетам, поэтому для них классика может быть попросту скучной и неинтересной.

Полюбить классику со временем – это норма

Поверьте, опыт показывает, что они сами дойдут до того момента, когда им захочется прочесть Достоевского, Ницше, Толстого, но для начала надо полюбить чтение, как процесс!

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Ходите вместе в магазине или выбирайте вместе в Интернете

Дайте им самим сделать выбор. Смиритесь, что это могут быть комиксы, которые вам не нравятся. Главное, чтоб они хотели читать.

Подавайте пример

По статистике, 57% украинцев не читают книги. Как вы можете мотивировать своего ребенка, не читая сами и не подавая ему пример?