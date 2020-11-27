Культурный шок. Зачем Украине книги, которые не читают, и кино, которое не смотрят

Сам факт того, что государство должно поддерживать культуру, а книгоиздание, как часть этой культуры, мне кажется, сомнений не вызывает.

Второй тезис, который я несомненно поддерживаю: читатель голосует кошельком.

Спрос должен формировать предложение. Книгоиздание, которое держится исключительно на дотациях от государства, никому не нужно. Книгоиздание должно держаться на читателе.

Для того, чтобы книга жила, люди должны иметь возможность приобретать интересные книги. Им интересные — не экспертам, не идеологам, не издателю.

Интересные тем, кто платит деньги (и немалые) за книгу. Задача издателя найти качественный контент для определенных целевых аудиторий и выпустить его в свет определенными тиражами. Теми тиражами, которые будут раскуплены и принесут издателю прибыль. Точка.

Но есть еще такая важная штука, как формирование спроса.

Формирование библиотечных фондов.

Пропаганда чтения.

Поддержка культуры в целом.

Проведение некоммерческих конкурсов. Учреждение премий.

Это прерогатива государства.

То есть, государство может формировать спрос. Не мгновенно. Не со 100% гарантией. Но на дальнюю перспективу на спрос можно повлиять. Кстати, как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Мне кажется, что вопрос стоит не в плоскости "надо или не надо государству поддерживать книгоиздание и кинопроизводство", а в плоскости "что государство должно и обязано сделать для того, чтобы поддержать интерес к чтению и отечественному кино".

Поддержку окажет заинтересованный читатель и зритель, который достанет гривни из своего кошелька. А задача чиновников финансировать только то, что потребитель купит, а не то, что нравится идеологам.

Говоря понятнее, давайте не будем ставить телегу впереди лошади.

Нам не осилить содержание безлюдных библиотек и пустых кинозалов. Да и не нужно их содержать. Библиотеки без читателей и кинотеатры без зрителей бессмысленны по сути.

Читать модно. У нас есть и отличные переводчики, и интересные писатели, и талантливые поэты. Мы можем делать хорошее кино.

Интересные тем, кто платит деньги (и немалые) за книгу. Задача издателя найти качественный контент для определенных целевых аудиторий и выпустить его в свет определенными тиражами. Теми тиражами, которые будут раскуплены и принесут издателю прибыль. Точка.

Идеология не формирует спрос, что бы нам не пытались рассказывать идеологи и политтехнологи. Очень часто талантливое произведение оказывает на идеологию большее влияние, чем идеология на художественное произведение.

Государство должно выстраивать стратегию на много лет вперед. И работать на стратегические цели. Но для этого надо эти цели иметь.

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Публикуется с согласия автора.