Когда издатели плачут. Шесть причин почему украинцы не читают книги

Все выходные читала о том, что у книжных форумов в этом году полный провал. Издатели взялись за головы, сидят и пишут посты с удивлением, почему так.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Я кратко, на правах человека, который издал в Украине две книги и продал их за полгода — поясню, в чем причины.

1. Книги — это дорогое удовольствие. Купила по две книги детям и это -1000 грн из бюджета, после нашего последнего похода в магазин в июле. Дорого, потому что дорогая себестоимость.

Напечатать книгу — это дорого. Сделать промо книге и автору, тем более молодому — еще дороже. Зайти в книжные сети онлайн/оффлайн — тоже непросто. Молодых авторов берут неохотно.

2. Культуры чтения у нас нет. Уже лет 10 как. Все. Приехали. Я читаю 8 лет в электронном формате, плачу за подписку. Мне не нужны книги в бумажном виде. Кроме коллекционных, которые раз купила и на всю жизнь.

3. Доходы людей сильно упали. Людям не на что купить продукты, какие книги? Кто будет об этом думать? Тут бы простому гражданину дожить до зарплаты. Молчу уже о пенсионерах.

Важно

Культурный шок. Зачем Украине книги, которые не читают, и кино, которое не смотрят

4. Устаревший формат таких мероприятий, как книжные ярмарки и форумы. Не интересно — банально и без динамики.

5. Читатели хотят, чтобы у них за их же деньги был выбор: украинский, русский, английский. А не только украинский язык. Там, где людей будут сковывать в этом, на таких мероприятиях их сознательно не будет.

6. Да и читать нечего. Посмотрите сами, кто сейчас книги выпускает из молодых авторов, и о чем они пишут. Сейчас все вокруг писатели и блогеры. Только писатели эти продадут друзьям свои 200 книг. А средний тираж 2000-3000-5000 экз. И валяются эти книги на складах издательств. У горе-писателя нет денег на свое же промо, у издательства — и подавно.

Важно

Уйти без книг. Почему киевский Книжный Арсенал напоминает блошиный рынок

Мне за последние два месяца, пришло 8 книг на рецензию. Я открыла почитать и закрыла. Понимаете? Настолько все это написано часто слабо, что тебе не хочется, как читателю, узнавать, что дальше. Книга должна держать до последнего. Ее должно хотеться поглощать. А не сидеть с ней, зевая, и засыпать на 10-й странице.

Для издателей: не жалуйтесь потом, почему нет клиентов. Да все просто — 70% жителей Украины все еще говорит на русском языке и естественно, читают тоже на русском. Вы ничего с этим не сделаете. Пока что. Выпускайте книги хотя бы половину на русском, половину на украинском — и к вам потянутся люди.

Первоисточник.