Отключить режим "Каникулы": как адаптировать ребенка к первому классу и не только

Для детей, и для родителей, начало учебного года в школе может быть немного сложным в эмоциональном плане. Сидеть 45 минут на уроке, меньше движения, больше ответственности. После активного лета и отдыха, необходимо время для адаптации.

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Вообще, психологи разделяют различные виды адаптации школьников: психологическую, биологическую и социальную. Эта тема наиболее актуальна для первоклашек, для которых школа является абсолютно новым местом. Для старших учеников, в школу идут не первый раз, важно адаптироваться именно после длительного отдыха и снова "влиться" в школьный ритм жизни.

Сегодня я рассмотрю тему адаптации более общо, но на самом деле тема широкая, поэтому некоторые моменты подробно буду обсуждать позже и глубже.

Что нужно помнить и как помочь детям быстрее освоиться в начале учебного года?

Не стоит сильно нагружать детей огромным количеством секций.

Давать детям свободное время, отдых

Выделять каждый день время, чтобы провести его вдвоем с ребенком. Иметь контакт.

Давать детям время побыть наедине.

Минимизировать использование гаджетов.

Здоровый сон.

Много гулять и иметь физическую нагрузку, чтобы дети бегали, прыгали.

Стоит все делать постепенно, без очень резких изменений. Обратите внимание, что в школах учебный план должен быть разработан так, чтобы дети с легкостью могли адаптироваться к школе и спокойно перешли на новый уровень обучения.

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[ + – ] Для детей начало учебного года в школе может быть немного сложным в эмоциональном плане. После активного лета и отдыха, необходимо время для адаптации.

Как родителям помочь адаптироваться к школе?

Мы, родители, конечно, что хотим, чтобы детям было легче в школе, чтобы для них этот переход не был стрессом, чтобы они были успешны, умны, хорошо учились в школе. И от нас зависит? Правильно! Создать соответствующие условия, дать правильный старт. Конечно, нет "идеального", но в наших руках создать максимально приближенные условия к идеалу.

Наши детки словно зернышки, которые мы сажаем, ухаживаем, и из них в будущем вырастают невероятные цветы. Если мы ухаживаем и вкладываем — цветок раскрывается очень красивый, если не ухаживаем, он завянет. Поэтому очень важно вкладывать в наших детей, чтобы они в своем будущем расцвели.

Кроме этого, для адаптации детей, особенно в наше время, очень важен контакт!

В общем, для успешной адаптации ребенка в школе важны правильная подготовка, контакт и время. Как правило, дети полностью адаптируются за один-два месяца. Однако, самыми сложными периодами адаптации у школьников являются первый класс, переход в среднюю школу и в старшую.

Как адаптировать ребенка в первом классе?

1. Учитель — друг и напарник

Ребенку, который еще вчера был в детском саду, следует пояснить, что в новом статусе учитель всегда поможет. Поэтому не нужно стесняться задавать ей / ему вопросы.

Ребенок должен понимать, что учитель — один на класс, а детей много. Поэтому удовлетворить одновременно всех он / она не может. Нужно немного подождать своей очереди. Но важно поселить в голове ребенка мнение, что по любому поводу он должен обратиться именно к учителю.

2. Образ учителя должен быть положительным

Учитель должен иметь авторитет среди детей, поэтому никогда нельзя обсуждать с негативной стороны поступки учителя или его поведение. Ведь ребенок не всегда улавливает суть разговора и может ошибочно сформировать общее негативное впечатление не только об учителе, но и о школе в целом.

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3. Быть школьником — это круто! Школьные годы — лучшие!

Объясните ребенку, что он / она повзрослел/а, и теперь в статусе школьника. Это очень круто! "Теперь тебя будут учить писать и читать, поэтому необходимо будет немного дольше сидеть за партой, однако это не на целый день! И уже с обеда ты будешь иметь свободное время для других любимых дел "- так, например, можно подбодрить ребенка.

4. Доверительные отношения

Каждый день ребенок и родители должны поговорить о том, как прошел день в школе. Важно: этот разговор не должен иметь вид допроса или тотального контроля — вопрос стоит ставить со спокойной интонацией с нотками любопытства.

Не давайте ребенку готовых решений, не предлагайте советы, ведь он должен научиться решать самостоятельно.

В 7 лет ребенок уже сам знает тысячи решений ситуаций, лучше выслушайте его и подбодрите. Сейчас лучшее время для родителей: с позиции контроля следует перейти на позицию человека, который поддерживает и выслушивает.

5. Демонстрируйте свою любовь и свою поддержку

Пишите своему ребенку открыточки и кладите незаметно в портфель или карман. Простые фразы или схемы типа "Я люблю тебя", "Привет", "Хорошего дня" — будут приятным сюрпризом для юного школьника и напомнят о близости родителей.

Положите ребенку с собой любимое печенье или что-то вкусненькое, что будет напоминать ребенку в школе, как сильно о нем заботятся родители.

Поддержите желание ребенка дружить с другими одноклассниками вне школы. Так он получит еще одну точку опоры кроме учителя. А также поддержку в школе от лучшего друга.

Как адаптировать ребенка к средней и старшей школе?

Переход учеников из начальной школы в среднюю вызывает много стрессов у детей.

Это связано с появлением нового классного руководителя, новых учителей, предметов, кабинетной системой обучения и еще и совпадает с возрастными изменениями — вступлением ребенка в подростковый возраст.

Для ученика переход в пятый класс может стать началом новой жизни, новых успехов, раскрытием новых граней характера, собственных способностей, скрытых ресурсов.

В этой связи важны:

Соблюдение режима дня, не только в будние дни, но и на выходных и каникулах. Это поможет вашему ребенку достаточно отдыхать, а также ответственно относиться к времени. Домашние обязанности. Звучит, возможно, удивительно, как домашние обязанности связаны с обучением в школе? Но, выполнение домашних обязанностей является прекрасным тренажером преодоления трудностей и развития силы воли! Обсуждать ожидания ребенка. Что он хотел бы изучить. Важно выработать у ребенка понимание того, что он не просто идет в школу, а именно учится, получает новые знания и использует их. Учитывать интересы ребенка. Если ребенок посещает различные интересные студии — это значительно повышает мотивацию и желание ходить в школу. Единые правила в школе и дома. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми она встретилась в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. При наличии противоречий ребенку трудно выстроить собственные нормы поведения. Обсуждение школьных дел, отношений с одноклассниками, друзьями, учителями. Важно выслушать ребенка, дать возможность эмоционально отреагировать ситуации. Не спешите давать советы, если ребенок не спрашивает. Поддержка и похвала. Помогайте преодолеть трудности, не акцентируя на них чрезмерного внимания. Замечайте успехи вашего ребенка, хвалите даже за незначительные достижения.

В любом случае, детям важна родительская поддержка и ощущение того, что вы их понимаете! Поэтому помогайте детям адаптироваться, будьте рядом.