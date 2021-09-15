Отключить режим "Каникулы": как адаптировать ребенка к первому классу и не только
Для успешной адаптации ребенка в школе важны правильная подготовка, контакт и время. Самыми сложными периодами адаптации у школьников являются первый класс, переход в среднюю школу и в старшую.
Для детей, и для родителей, начало учебного года в школе может быть немного сложным в эмоциональном плане. Сидеть 45 минут на уроке, меньше движения, больше ответственности. После активного лета и отдыха, необходимо время для адаптации.
Вообще, психологи разделяют различные виды адаптации школьников: психологическую, биологическую и социальную. Эта тема наиболее актуальна для первоклашек, для которых школа является абсолютно новым местом. Для старших учеников, в школу идут не первый раз, важно адаптироваться именно после длительного отдыха и снова "влиться" в школьный ритм жизни.
Сегодня я рассмотрю тему адаптации более общо, но на самом деле тема широкая, поэтому некоторые моменты подробно буду обсуждать позже и глубже.
Что нужно помнить и как помочь детям быстрее освоиться в начале учебного года?
- Не стоит сильно нагружать детей огромным количеством секций.
- Давать детям свободное время, отдых
- Выделять каждый день время, чтобы провести его вдвоем с ребенком. Иметь контакт.
- Давать детям время побыть наедине.
- Минимизировать использование гаджетов.
- Здоровый сон.
- Много гулять и иметь физическую нагрузку, чтобы дети бегали, прыгали.
Стоит все делать постепенно, без очень резких изменений. Обратите внимание, что в школах учебный план должен быть разработан так, чтобы дети с легкостью могли адаптироваться к школе и спокойно перешли на новый уровень обучения.Важно
Как родителям помочь адаптироваться к школе?
Мы, родители, конечно, что хотим, чтобы детям было легче в школе, чтобы для них этот переход не был стрессом, чтобы они были успешны, умны, хорошо учились в школе. И от нас зависит? Правильно! Создать соответствующие условия, дать правильный старт. Конечно, нет "идеального", но в наших руках создать максимально приближенные условия к идеалу.
Наши детки словно зернышки, которые мы сажаем, ухаживаем, и из них в будущем вырастают невероятные цветы. Если мы ухаживаем и вкладываем — цветок раскрывается очень красивый, если не ухаживаем, он завянет. Поэтому очень важно вкладывать в наших детей, чтобы они в своем будущем расцвели.
Кроме этого, для адаптации детей, особенно в наше время, очень важен контакт!
В общем, для успешной адаптации ребенка в школе важны правильная подготовка, контакт и время. Как правило, дети полностью адаптируются за один-два месяца. Однако, самыми сложными периодами адаптации у школьников являются первый класс, переход в среднюю школу и в старшую.
Как адаптировать ребенка в первом классе?
1. Учитель — друг и напарник
Ребенку, который еще вчера был в детском саду, следует пояснить, что в новом статусе учитель всегда поможет. Поэтому не нужно стесняться задавать ей / ему вопросы.
Ребенок должен понимать, что учитель — один на класс, а детей много. Поэтому удовлетворить одновременно всех он / она не может. Нужно немного подождать своей очереди. Но важно поселить в голове ребенка мнение, что по любому поводу он должен обратиться именно к учителю.
2. Образ учителя должен быть положительным
Учитель должен иметь авторитет среди детей, поэтому никогда нельзя обсуждать с негативной стороны поступки учителя или его поведение. Ведь ребенок не всегда улавливает суть разговора и может ошибочно сформировать общее негативное впечатление не только об учителе, но и о школе в целом.Важно
3. Быть школьником — это круто! Школьные годы — лучшие!
Объясните ребенку, что он / она повзрослел/а, и теперь в статусе школьника. Это очень круто! "Теперь тебя будут учить писать и читать, поэтому необходимо будет немного дольше сидеть за партой, однако это не на целый день! И уже с обеда ты будешь иметь свободное время для других любимых дел "- так, например, можно подбодрить ребенка.
4. Доверительные отношения
Каждый день ребенок и родители должны поговорить о том, как прошел день в школе. Важно: этот разговор не должен иметь вид допроса или тотального контроля — вопрос стоит ставить со спокойной интонацией с нотками любопытства.
Не давайте ребенку готовых решений, не предлагайте советы, ведь он должен научиться решать самостоятельно.
В 7 лет ребенок уже сам знает тысячи решений ситуаций, лучше выслушайте его и подбодрите. Сейчас лучшее время для родителей: с позиции контроля следует перейти на позицию человека, который поддерживает и выслушивает.
5. Демонстрируйте свою любовь и свою поддержку
Пишите своему ребенку открыточки и кладите незаметно в портфель или карман. Простые фразы или схемы типа "Я люблю тебя", "Привет", "Хорошего дня" — будут приятным сюрпризом для юного школьника и напомнят о близости родителей.
Положите ребенку с собой любимое печенье или что-то вкусненькое, что будет напоминать ребенку в школе, как сильно о нем заботятся родители.
Поддержите желание ребенка дружить с другими одноклассниками вне школы. Так он получит еще одну точку опоры кроме учителя. А также поддержку в школе от лучшего друга.
Как адаптировать ребенка к средней и старшей школе?
Переход учеников из начальной школы в среднюю вызывает много стрессов у детей.
Это связано с появлением нового классного руководителя, новых учителей, предметов, кабинетной системой обучения и еще и совпадает с возрастными изменениями — вступлением ребенка в подростковый возраст.
Для ученика переход в пятый класс может стать началом новой жизни, новых успехов, раскрытием новых граней характера, собственных способностей, скрытых ресурсов.
В этой связи важны:
- Соблюдение режима дня, не только в будние дни, но и на выходных и каникулах. Это поможет вашему ребенку достаточно отдыхать, а также ответственно относиться к времени.
- Домашние обязанности. Звучит, возможно, удивительно, как домашние обязанности связаны с обучением в школе? Но, выполнение домашних обязанностей является прекрасным тренажером преодоления трудностей и развития силы воли!
- Обсуждать ожидания ребенка. Что он хотел бы изучить. Важно выработать у ребенка понимание того, что он не просто идет в школу, а именно учится, получает новые знания и использует их.
- Учитывать интересы ребенка. Если ребенок посещает различные интересные студии — это значительно повышает мотивацию и желание ходить в школу.
- Единые правила в школе и дома. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми она встретилась в школе. Объясните их необходимость и целесообразность. При наличии противоречий ребенку трудно выстроить собственные нормы поведения.
- Обсуждение школьных дел, отношений с одноклассниками, друзьями, учителями. Важно выслушать ребенка, дать возможность эмоционально отреагировать ситуации. Не спешите давать советы, если ребенок не спрашивает.
- Поддержка и похвала. Помогайте преодолеть трудности, не акцентируя на них чрезмерного внимания. Замечайте успехи вашего ребенка, хвалите даже за незначительные достижения.
В любом случае, детям важна родительская поддержка и ощущение того, что вы их понимаете! Поэтому помогайте детям адаптироваться, будьте рядом.