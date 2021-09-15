Вийти з режиму "Канікули": як адаптувати дитину до першого класу і не тільки

Для дітей і для батьків початок навчального року в школі може бути трохи складним в емоційному плані. Сидіти 45 хвилин на уроці, менше руху, більше відповідальності. Після активного літа й відпочинку необхідний час для адаптації.

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Взагалі, психологи поділяють різні види адаптації школярів: психологічну, біологічну та соціальну. Ця тема найбільш актуальна для першокласників, для яких школа є абсолютно новим місцем. Для старших учнів, які в школу йдуть не вперше, важливо адаптуватися саме після тривалого відпочинку і знову "влитися" в шкільний ритм життя.

Сьогодні я розгляну тему адаптації загальніше, але насправді тема широка, тому деякі моменти докладно обговорюватиму пізніше і глибше.

Що потрібно пам'ятати, і як допомогти дітям швидше освоїтися на початку навчального року?

Не варто сильно навантажувати дітей величезною кількістю секцій.

Давати дітям вільний час, відпочинок

Виділяти кожен день час, щоб провести його удвох з дитиною. Мати контакт.

Давати дітям час побути наодинці.

Мінімізувати використання гаджетів.

Здоровий сон.

Багато гуляти і мати фізичне навантаження, щоб діти бігали, стрибали.

Варто все робити поступово, без дуже різких змін. Зверніть увагу, що в школах навчальний план повинен бути розроблений так, щоб діти з легкістю могли адаптуватися до школи і спокійно перейшли на новий рівень навчання.

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[ + – ] Для дітей початок навчального року в школі може бути трохи складним в емоційному плані. Після активного літа і відпочинку необхідний час для адаптації.

Як батькам допомогти адаптуватися до школи?

Ми, батьки, звичайно, що хочемо, щоб дітям було легше в школі, щоб для них цей перехід не був стресом, щоб вони були успішні, розумні, добре вчилися в школі. І від нас залежить? Правильно! Створити відповідні умови, дати правильний старт. Звичайно, немає "ідеального", але в наших руках створити максимально наближені умови до ідеалу.

Наші дітки — немов зернятка, які ми садимо, доглядаємо, і з них у майбутньому виростають неймовірні квіти. Якщо ми доглядаємо і вкладаємо, квітка розкривається дуже красива, якщо не доглядаємо, вона зів'яне. Тому дуже важливо вкладати в наших дітей, щоб вони в своєму майбутньому розцвіли.

Крім цього, для адаптації дітей, особливо в наш час, дуже важливий контакт!

Загалом, для успішної адаптації дитини в школі важливі правильна підготовка, контакт і час. Як правило, діти повністю адаптуються за один-два місяці. Однак, найскладнішими періодами адаптації у школярів є перший клас, перехід у середню школу і в старшу.

Як адаптувати дитину в першому класі?

1. Учитель — друг і напарник

Дитині, яка ще вчора була у дитячому садку, слід пояснити, що в новому статусі вчитель завжди допоможе. Тому не потрібно соромитися ставити їй/йому питання.

Дитина повинна розуміти, що вчитель — один на клас, а дітей багато. Тому задовольнити одночасно всіх він/вона не може. Треба трохи почекати своєї черги. Але важливо поселити в голові дитини думку, що з будь-якого приводу він повинен звернутися саме до вчителя.

2. Образ вчителя повинен бути позитивним

Учитель повинен мати авторитет серед дітей, тому ніколи не можна обговорювати з негативного боку вчинки вчителя або його поведінку. Адже дитина не завжди вловлює суть розмови і може помилково сформувати загальне негативне враження не тільки про вчителя, а й про школу в цілому.

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3. Бути школярем — це круто! Шкільні роки — найкращі!

Поясніть дитині, що він/вона подорослішав/а, і тепер в статусі школяра. Це дуже круто! "Тепер тебе будуть вчити писати й читати, тому необхідно буде трохи довше сидіти за партою, однак це не на цілий день! І вже з обіду ти матимеш вільний час для інших улюблених справ", — так, наприклад, можна підбадьорити дитину.

4. Довірливі стосунки

Кожен день дитина і батьки повинні поговорити про те, як минув день у школі. Важливо: ця розмова не повинна мати вигляд допиту або тотального контролю — питання варто ставити зі спокійною інтонацією з нотками цікавості.

Не давайте дитині готових рішень, не пропонуйте поради, адже вона повинна навчитися вирішувати самостійно.

У 7 років дитина вже сама знає тисячі рішень ситуацій, краще вислухайте її й підбадьорте. Зараз найкращий час для батьків: із позиції контролю слід перейти на позицію людини, яка підтримує і вислуховує.

5. Демонструйте свою любов і свою підтримку

Пишіть своїй дитині листівочки і кладіть непомітно в портфель або кишеню. Прості фрази або схеми типу "Я люблю тебе", "Привіт", "Доброго дня" — будуть приємним сюрпризом для юного школяра і нагадають про близькість батьків.

Покладіть дитині з собою улюблене печиво або щось смачненьке, що нагадуватиме дитині в школі, як сильно про нього піклуються батьки.

Підтримайте бажання дитини бути з іншими однокласниками поза школою. Так вона отримає ще одну точку опори, крім вчителя. А також підтримку в школі від кращого друга.

Як адаптувати дитину до середньої та старшої школи?

Перехід учнів із початкової школи в середню викликає багато стресів у дітей.

Це пов'язано з появою нового класного керівника, нових вчителів, предметів, кабінетної системи навчання і ще й збігається з віковими змінами — вступом дитини в підлітковий вік.

Для учня перехід до п'ятого класу може стати початком нового життя, нових успіхів, розкриттям нових граней характеру, власних здібностей, прихованих ресурсів.

У зв'язку з цим важливі:

Дотримання режиму дня, не тільки в будні дні, а й на вихідних і канікулах. Це допоможе вашій дитині достатньо відпочивати, а також відповідально ставитися до часу. Домашні обов'язки. Звучить, можливо, дивно, як домашні обов'язки пов'язані з навчанням у школі? Але виконання домашніх обов'язків є прекрасним тренажером подолання труднощів і розвитку сили волі! Обговорювати очікування дитини. Що він хотів би вивчити. Важливо виробити у дитини розуміння того, що вона не просто йде в школу, а саме вчиться, отримує нові знання і використовує їх. Враховувати інтереси дитини. Якщо дитина відвідує різні цікаві студії, це значно підвищує мотивацію і бажання ходити в школу. Єдині правила в школі і вдома. Обговоріть з дитиною ті правила і норми, з якими вона зустрілася в школі. Поясніть їх необхідність і доцільність. При наявності протиріч дитині важко вибудувати власні норми поведінки. Обговорення шкільних справ, стосунків з однокласниками, друзями, вчителями. Важливо вислухати дитину, дати можливість емоційно відреагувати ситуації. Не поспішайте давати поради, якщо дитина не питає. Підтримка і похвала. Допомагайте подолати труднощі, не акцентуючи на них надмірну увагу. Помічайте успіхи вашої дитини, хваліть навіть за незначні досягнення.

У будь-якому випадку, дітям важлива батьківська підтримка і відчуття того, що ви їх розумієте! Тому допомагайте дітям адаптуватися, будьте поруч.