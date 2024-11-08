Самые страшные убийцы на планете: ВОЗ опубликовала список из 17 самых опасных патогенов

В современном мире на планете процветает большое количество опасных болезней и инфекций, которые становятся все опаснее с каждым годом. Для противодействия им, ВОЗ создала список главных опасностей, для которых требуется срочная разработка вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала важное глобальное исследование в котором 17 патогенов были названы главными целями для исследований и разработки новых вакцин. В этом исследовании патогены систематически расставляются по приоритетам, оценивая их влияние на здоровье населения, риск развития устойчивости к противомикробным препаратам и социально-экономическое бремя, с целью обеспечения справедливых решений в области здравоохранения во всем мире. Это первая в своем роде инициатива, объединяющая данные по регионам для создания единого списка приоритетов для эндемичных патогенов, которые постоянно поражают уязвимые сообщества, пишет World Health Organization.

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Глобальный, представленный в журнале eBioMedicine, список ВОЗ подтверждает установленные приоритеты исследований вакцин для таких смертельных заболеваний, как ВИЧ, малярия и туберкулез, которые в совокупности уносят около 2,5 миллиона жизней каждый год. Кроме того, исследование подчеркивает острую необходимость в вакцинах против таких патогенов, как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, которые становятся все более устойчивыми к противомикробным препаратам, создавая серьезную проблему для систем здравоохранения во всем мире.

Директор Департамента ВОЗ по иммунизации вакцинам и биологическим препаратам, доктор Кейт О'Брайен, подчеркнула, что инвестиции в них зачастую направлены на получение прибыли, а не на спасение жизней в уязвимых сообществах, заявив: "В данном исследовании используется широкий региональный опыт и данные для оценки вакцин, которые не только значительно сократят количество заболеваний, которые сегодня сильно влияют на сообщества, но и сократят медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения".

Для того чтобы список приоритетов отражал региональные потребности здравоохранения, ВОЗ собрала мнения международных и региональных экспертов о ключевых факторах принятия решений по использованию вакцин. В результате этого процесса были определены 10 наиболее опасных патогенов для каждого региона ВОЗ, которые затем были собраны для создания глобального приоритетного списка из 17 патогенов. Эта инициатива соответствует Повестке дня ВОЗ по иммунизации до 2030 года, которая направлена на обеспечение равного доступа к вакцинам во всех регионах мира, предоставляя заинтересованным сторонам четкую и прозрачную дорожную карту для исследований, разработки и производства вакцин.

Список приоритетов дополняет существующий план ВОЗ для обеспечения готовности к эпидемиям, который сосредоточен на таких опасных патогенах, как SARS и COVID-19. Объединив усилия по борьбе с эндемическими и эпидемически опасными патогенами, ВОЗ стремится вооружить системы здравоохранения вакцинами, способными смягчить не только вспышки заболеваний, но и постоянное бремя, которое несут сообщества с низким уровнем дохода. Этот подход призван служить руководством для финансирующих организаций, производителей вакцин и исследователей при разработке вакцин против патогенов, которые несоразмерно поражают эти группы населения.

Список приоритетных патогенов ВОЗ включает патогены, находящиеся на разных стадиях разработки вакцин. Для таких патогенов, как стрептококк группы А и ВИЧ-1, лекарства все еще находятся на ранних стадиях исследований. Для других, таких как цитомегаловирус и грипп, существующие вакцины нуждаются в усовершенствовании. В то же время некоторые из них, например против вируса денге и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), находятся в стадии утверждения. Полный список приоритетных патогенов ВОЗ выглядит следующим образом:

Патогены, для которых необходимы исследования вакцин

стрептококк группы А

вирус гепатита С

ВИЧ-1

Klebsiella pneumoniae

Патогены, для которых вакцины нуждаются в дальнейшей разработке

цитомегаловирус

вирус гриппа (широкозащитная вакцина)

виды Leishmania

нетифоидная сальмонелла

норовирус Plasmodium falciparum (малярия)

виды Shigella Staphylococcus aureus

Патогены, вакцины против которых находятся на стадии утверждения, рекомендации или внедрения

вирус Денге

стрептококк группы В

внекишечные патогенные E. Микобактерии туберкулеза

респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

Данная стратегия определения приоритетов отражает сбалансированное внимание к спасению жизней, сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам и устранению неравенства в здравоохранении в разных регионах, которая призвана обезопасить население планеты в будущем. Предоставляя глобально значимые, научно проверенные рамки, ВОЗ стремится ускорить разработку вакцин против самых опасных патогенов, наносящих наибольший ущерб здоровью населения и социально-экономической стабильности, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

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