"Превращают в подопытных": россияне тестируют несертифицированные вакцины на детях ВОТ, — ЦНС

Россияне во временно оккупированном Луганске начали массовую вакцинацию детей до 6 лет несертифицированными препаратами. "Центр национального сопротивления" предупреждает, что введение этих вакцин может иметь опасные последствия для здоровья ребенка.

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Об этом подразделение ЦНС при командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины сообщает 3 апреля в своем Telegram-канале.

В ЦНС предупреждают, что россияне в Луганске вводят детям несертифицированные вакцины Фото: Скриншот

По информации центра, Россия тестирует несертифицированные препараты на детях в оккупации.

"Пока цивилизованный мир разрабатывает безопасные вакцины, оккупанты решили превратить детей Луганска в подопытных", — сказали в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что во временно оккупированном Луганске российские власти начали массово делать прививки детям до 6 лет препаратами, происхождение которых неизвестно. В ЦНС сообщают, что эти вакцины не имеют международных сертификатов и могут быть опасными и призывают родителей не давать согласие на такие эксперименты над своими детьми, потому что это может нанести непоправимый вред здоровью.

"Это не первый случай, когда оккупанты используют захваченные территории для медицинских экспериментов. Все, кто причастен к этим преступлениям, понесут ответственность!" — отметили в ЦНС.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины 1 апреля рассказали, что россияне проводят принудительную мобилизацию украинцев в армию на временно оккупированных территориях.

Фокус 20 марта писал, что российский президент Владимир Путин издал приказ, по которому граждан Украины заставят выехать из РФ до 10 сентября 2025 года, если они не "урегулируют свое правовое положение".