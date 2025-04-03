"Перетворюють на піддослідних": росіяни тестують несертифіковані вакцини на дітях ТОТ, — ЦНС

Росіяни в тимчасово окупованому Луганську почали масову вакцинацію дітей до 6 років несертифікованими препаратами. "Центр національного спротиву" попереджає, що введення цих вакцин може мати небезпечні наслідки для здоров'я дитини.

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Про це підрозділ ЦНС при командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомляє 3 квітня у своєму Telegram-каналі.

В ЦНС попереджають, що росіяни в Луганську вводять дітям несертифіковані вакцини Фото: Скриншот

За інформацією центру, Росія тестує несертифіковані препарати на дітях в окупації.

"Поки цивілізований світ розробляє безпечні вакцини, окупанти вирішили перетворити дітей Луганська на піддослідних", — сказали в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Луганську російська влада почала масово робити щеплення дітям до 6 років препаратами, походження яких невідоме. В ЦНС повідомляють, що ці вакцини не мають міжнародних сертифікатів і можуть бути небезпечними та закликають батьків не давати згоду на такі експерименти над своїми дітьми, бо це може завдати непоправної шкоди здоров'ю.

"Це не перший випадок, коли окупанти використовують захоплені території для медичних експериментів. Всі, хто причетний до цих злочинів, понесуть відповідальність!" — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України 1 квітня розповіли, що росіяни проводять примусову мобілізацію українців до армії на тимчасово окупованих територіях.

Фокус 20 березня писав, що російський президент Володимир Путін видав наказ, за яким громадян України змусять виїхати з РФ до 10 вересня 2025 року, якщо вони не "врегулюють своє правове становище".