Рожденные для нужд других: ученые хотят выращивать тела без сознания для донорских органов

Идея выращивания искусственных частей тела и органов уже давно не нова и применяется во многих областях медицины. Однако недавно ученые заявили о желании продвинуть эту сферу вперед, выращивая целые человекоподобные тела, лишенные мозга.

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В поисках решения проблемы острой нехватки человеческих органов для трансплантации и исследований ученые ищут необычные решения, которые могут опровергнуть общепринятые взгляды и нормы морали. В своей недавней научной статье они обсудили концепцию создания "бодиоидов" — выращенных в лаборатории человеческих тел, созданных из плюрипотентных стволовых клеток. Эти существа будут сконструированы таким образом, что не будут обладать сознанием и способностью чувствовать боль, обещают исследовании, пишет Popular Mechanics.

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Плюрипотентные стволовые клетки обладают удивительной способностью дифференцироваться в любой тип клеток человеческого организма. Достижения в области исследования стволовых клеток позволили ученым имитировать ранние стадии развития человеческого эмбриона, а прогресс в технологии искусственной матки расширил возможности развития человеческих тканей вне организма, говорится в их обсуждении, опубликованном в журнале MIT Technology Review.

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Используя генетические методы для подавления развития мозга, исследователи предполагают, что эти "бодиоиды" могут служить возобновляемым источником органов и тканей без этических проблем, связанных с живыми существами, находящимися в сознании.

Этические вопросы создания таких существ весьма сложны. Хотя перспектива создания человеческих тел, лишенных сознания, может показаться пугающей многим, ее сторонники утверждают, что потенциальные медицинские преимущества заслуживают ее серьезного рассмотрения.

Авторы признают, что эта концепция может вызывать дискомфорт у большой части людей, но подчеркивают важность поиска инновационных решений для облегчения человеческих страданий, на которые обречены те, кто нуждаются в донорских органах.

Этот подход согласуется с текущими исследованиями органоидов — миниатюрных, упрощенных версий органов, созданных искусственно, которые имитируют основные функциональные и структурные аспекты настоящих органов.

Органоиды играют важную роль в изучении развития, прогрессирования заболеваний и реакции на лекарства, предлагая недостижимые ранее знания. Создание же "бодиоидов" может стать значительным скачком вперед, обеспечив более полные модели для медицинских исследований и потенциального терапевтического применения.

По мере развития науки диалог вокруг создания и использования таких донорских тел должен развиваться параллельно, считают ученые. Вдумчивое обсуждение этических, социальных и научных аспектов этой технологии необходимо для того, чтобы ориентироваться в тех вызовах и возможностях, которые она предоставляет. Потенциал революционизировать медицину с помощью таких инноваций показывает всю важность нахождения баланса между научным прогрессом и этической ответственностью.

Ранее Фокус писал о планах ученых печатать органы индивидуально под каждого нуждающегося. Вооружившись новейшими технологиями и знаниями, исследователи надеются уже в скором времени напечатать сердца из клеток человека и уже выбрали необычного кандидата для его теста.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось остановить отторжение пересаженных органов с помощью нового метода. Предложив необычный способ остановить атаку иммунной системы на пересаженные органы, ученые надеются, что он избавит будущих пациентов от необходимости постоянно принимать опасные лекарства.