Альтернатива реабилитации: ученые создали новый препарат для восстановления после инсульта

Инсульт способен мгновенно сделать человека беспомощным, лишив возможности контролировать свое тело. Однако недавно ученые разработали новое средство, которое может помочь восстановить способность двигаться.

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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) представили новый препарат DDL-920, который способен произвести революцию в реабилитации после инсульта, имитируя эффект физиотерапии. Авторы утверждают, что такой подход может помочь миллионам людей вернуть возможность к передвижению после произошедшего, пишет New Atlas.

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Возглавляемая доктором Томасом Кармайклом, профессором и заведующим кафедрой неврологии UCLA, исследовательская группа стремилась устранить ограничения традиционной реабилитации после инсульта, которая часто опирается исключительно на физиотерапию.

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В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые заметили, что при инсульте нарушается связь между определенными клетками мозга, в частности нейронами парвальбумина. Эти нейроны имеют решающее значение для генерации гамма-колебаний — мозговых ритмов, необходимых для координации движений.

Введя DDL-920 в мышиные модели, команда успешно восстановила эти гамма-осцилляции, эффективно восстановив утраченные связи между нейронами, что привело к значительному улучшению контроля над движениями.

Хотя эти результаты могут вселить надежду во многих людей уже на этой стадии, важно понимать, что DDL-920 пока был протестирован только на животных моделях. Ученым еще необходимо провести обширные испытания на людях, чтобы оценить его безопасность и эффективность, прежде чем рассматривать его как жизнеспособный вариант лечения.

В любом случае, последние эксперименты показали весь потенциал DDL-920, а также свидетельствуют о более широком сдвиге в сторону интеграции молекулярной медицины в реабилитационную практику, считают авторы. Такие достижения могут проложить путь к более эффективным и доступным методам лечения пациентов с инсультом во всем мире.

Инсульт — одна из основных причин нетрудоспособности во всем мире, от которой ежегодно страдают миллионы людей. Такие инновации, как DDL-920, дают человечеству надежду на ускорение восстановления и улучшение качества жизни людей, переживших этот тяжелейший вызов.

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