Досмотрелись: ученые выяснили, что телевизор смертельно опасен для нашего сердца

Отдых за просмотром телевидения или других медиа уже давно стал нормой для многих. Однако ученые выяснили, что такой метод расслабления несет в себе смертельную опасность для нас.

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В современном быстро меняющемся мире миллионами людей принято расслабляться за просмотром телевизора после долгого дня. Однако последнее исследование ученых выяснило, что эта, казалось бы, безобидная привычка может иметь серьезные последствия для здоровья нашего сердца и сосудов, пишет Plymouth Live.

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Комплексное исследование, опубликованное в журнале Journal of the American Heart Association, в котором приняли участие более 340 000 человек в Великобритании, выявило связь между длительным просмотром телевизора и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, у тех, кто ежедневно смотрел более двух часов телевизор, на 12% повышался риск развития таких осложнений, как инфаркты и инсульты, независимо от генетической предрасположенности к диабету 2 типа.

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Исследовательская группа под руководством доктора Янгвона Кима из Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета проанализировала привычки участников к просмотру телевизора, а также их генетические факторы риска развития диабета 2 типа.

В течение почти 14 лет наблюдения у 21 265 участников развилась атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь (ASCVD) — состояние, характеризующееся накоплением бляшек в артериях, приводящее к сердечным заболеваниям, инсультам или заболеваниям периферических артерий.

У людей с высоким генетическим риском развития диабета 2 типа, которые ограничивали просмотр телевизора одним часом или менее каждый день, вероятность развития ASCVD за 10 лет была ниже (2,13%) по сравнению с теми, кто имел низкий генетический риск, но смотрел телевизор более двух часов ежедневно (2,46%).

Этот вывод подчеркивает потенциальную пользу от сокращения сидячего образа жизни для снижения сердечно-сосудистых рисков. Доктор Ким подчеркнул значимость этих результатов, заявив, что ограничение времени просмотра телевизора может стать важнейшей поведенческой целью для профилактики атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит отметить, что среди участников исследования преобладали белые британцы, что может ограничить обобщаемость результатов на другие этнические группы. Тем не менее, связь между малоподвижным поведением и неблагоприятными последствиями для здоровья была хорошо задокументирована учеными.

Органы здравоохранения, в том числе Американская ассоциация сердца, рекомендуют не менее 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю, чтобы нейтрализовать риски, связанные с длительным бездействием.

В свете этих данных ученые рекомендуют людям обратить внимание на ежедневное потребление медиа в сидячем положении и подумать о том, чтобы включить в свой распорядок дня больше физической активности. Простые изменения, такие как короткие прогулки во время пауз или более активные виды отдыха, могут способствовать улучшению сердечно-сосудистого здоровья, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.