Критическая точка: отец перенес инфаркт, помогая сыну со сложным домашним заданием

Мужчина по фамилии Чжан регулярно контролировал учебу сына, устраивая дополнительные практические занятия каждый вечер. Стремление к высоким результатам создало напряженные отношения в семье.

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В Китае 40-летний отец по фамилии Чжан перенес сердечный приступ во время помощи сыну-подростку с домашним заданием. Экстренная операция по аортокоронарному шунтированию спасла его жизнь. Об этом пишет SCMP.

Этот случай вновь разжег обсуждение о давлении, которое оказывается на учеников и их родителей в стране.

Инцидент произошел в восточной провинции Чжэцзян. Чжан почувствовал боль в груди и одышку, помогая сыну готовиться к вступительным экзаменам в старшую школу. Врачи из больницы Sir Run Run Shaw при медицинском факультете Чжэцзянского университета диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда, вызванный ишемической болезнью сердца, обостренной эмоциональным стрессом.

Известно, что Чжан регулярно контролировал учебу сына, устраивая дополнительные практические занятия каждый вечер. Стремление к высоким результатам создало напряженные отношения в семье: подросток испытывал сильное давление, а отец занимался его обучением практически круглосуточно, возя на дополнительные занятия и репетиторов.

Иллюстративное фото Фото: Picture Alliance

Издание отмечает, что этот случай – не единичный. В феврале этого года у другого отца из той же провинции возникло заболевание глаз из-за стресса, связанного с выполнением сыном домашнего задания. В 2018 году мать из провинции Цзянсу перенесла инсульт после того, как разозлилась на дочь за медленное выполнение уроков.

Эксперты связывают такие инциденты с высокой конкуренцией в китайской образовательной системе. Национальный вступительный экзамен гаокао, определяющий поступление в университет, остается главным ориентиром успеха в жизни для многих семей. В этом году его будут сдавать более 13 миллионов студентов по всей стране.

Эксперт по образованию Линг Зонгвэй призвала родителей сохранять эмоциональную стабильность и создавать здоровую учебную среду, поощряя детей к самостоятельности в учебе.

Ранее Фокус сообщал, что разлученные отец и дочь познакомились благодаря Facebook. История Тамуны Мусеридзе вдохновила сотни семей на поиски своих родных. Женщина узнала, что в течение десятилетий в Грузии тысячи новорожденных детей продавались, а их родителям сообщали, что дети умерли.

Также стало известно, что мать поменяла подгузник малышу прямо за столом. Инцидент вызвал волну возмущения среди клиентов, которые пожаловались на происходящее менеджеру заведения.