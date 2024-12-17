Критична точка: батько переніс інфаркт, допомагаючи синові зі складним домашнім завданням

Чоловік на прізвище Чжан регулярно контролював навчання сина, влаштовуючи додаткові практичні заняття щовечора. Прагнення до високих результатів створило напружені стосунки в родині.

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У Китаї 40-річний батько на прізвище Чжан переніс серцевий напад під час допомоги синові-підлітку з домашнім завданням. Екстрена операція з аортокоронарного шунтування врятувала його життя. Про це пише SCMP.

Цей випадок знову розпалив обговорення про тиск, який чиниться на учнів та їхніх батьків у країні.

Інцидент стався у східній провінції Чжецзян. Чжан відчув біль у грудях і задишку, допомагаючи синові готуватися до вступних іспитів до старшої школи. Лікарі з лікарні Sir Run Run Run Shaw при медичному факультеті Чжецзянського університету діагностували у чоловіка гострий інфаркт міокарда, викликаний ішемічною хворобою серця, загостреною емоційним стресом.

Відомо, що Чжан регулярно контролював навчання сина, влаштовуючи додаткові практичні заняття щовечора. Прагнення до високих результатів створило напружені стосунки в сім'ї: підліток відчував сильний тиск, а батько займався його навчанням практично цілодобово, возячи на додаткові заняття та репетиторів.

Ілюстративне фото Фото: Picture Alliance

Видання зазначає, що цей випадок — не поодинокий. У лютому цього року в іншого батька з тієї ж провінції виникло захворювання очей через стрес, пов'язаний із виконанням сином домашнього завдання. У 2018 році мати з провінції Цзянсу зазнала інсульту після того, як розлютилася на доньку за повільне виконання уроків.

Експерти пов'язують такі інциденти з високою конкуренцією в китайській освітній системі. Національний вступний іспит гаокао, що визначає вступ до університету, залишається головним орієнтиром успіху в житті для багатьох сімей. Цього року його складатимуть понад 13 мільйонів студентів по всій країні.

Експертка з освіти Лінг Зонгвей закликала батьків зберігати емоційну стабільність і створювати здорове навчальне середовище, заохочуючи дітей до самостійності в навчанні.

Раніше Фокус повідомляв, що розлучені батько і дочка познайомилися завдяки Facebook. Історія Тамуни Мусерідзе надихнула сотні сімей на пошуки своїх рідних. Жінка дізналася, що протягом десятиліть у Грузії тисячі новонароджених дітей продавалися, а їхнім батькам повідомляли, що діти померли.

Також стало відомо, що мати поміняла підгузок малюкові просто за столом. Інцидент викликав хвилю обурення серед клієнтів, які поскаржилися на те, що відбувається, менеджеру закладу.