Додивилися: вчені з'ясували, що телевізор смертельно небезпечний для нашого серця

Відпочинок за переглядом телебачення чи інших медіа вже давно став нормою для багатьох. Однак учені з'ясували, що такий метод розслаблення несе в собі смертельну небезпеку для нас.

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У сучасному швидко мінливому світі мільйонами людей прийнято розслаблятися за переглядом телевізора після довгого дня. Однак останнє дослідження вчених з'ясувало, що ця, здавалося б, нешкідлива звичка може мати серйозні наслідки для здоров'я нашого серця і судин, пише Plymouth Live.

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Комплексне дослідження, опубліковане в журналі Journal of the American Heart Association, у якому взяли участь понад 340 000 осіб у Великій Британії, виявило зв'язок між тривалим переглядом телевізора і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Зокрема, у тих, хто щодня дивився понад дві години телевізор, на 12% підвищувався ризик розвитку таких ускладнень, як інфаркти та інсульти, незалежно від генетичної схильності до діабету 2 типу.

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Дослідницька група під керівництвом доктора Янгвона Кіма зі Школи громадської охорони здоров'я Гонконзького університету проаналізувала звички учасників до перегляду телевізора, а також їхні генетичні фактори ризику розвитку діабету 2 типу.

Протягом майже 14 років спостереження у 21 265 учасників розвинулася атеросклеротична серцево-судинна хвороба (ASCVD) — стан, що характеризується накопиченням бляшок в артеріях, який призводить до серцевих захворювань, інсультів або захворювань периферичних артерій.

У людей із високим генетичним ризиком розвитку діабету 2 типу, які обмежували перегляд телевізора однією годиною або менше щодня, ймовірність розвитку ASCVD за 10 років була нижчою (2,13%), порівняно з тими, хто мав низький генетичний ризик, але дивився телевізор понад дві години щодня (2,46%).

Цей висновок підкреслює потенційну користь від скорочення сидячого способу життя для зниження серцево-судинних ризиків. Доктор Кім підкреслив значущість цих результатів, заявивши, що обмеження часу перегляду телевізора може стати найважливішою поведінковою метою для профілактики атеросклеротичних серцево-судинних захворювань.

Варто зазначити, що серед учасників дослідження переважали білі британці, що може обмежити узагальнення результатів на інші етнічні групи. Проте зв'язок між малорухливою поведінкою і несприятливими наслідками для здоров'я був добре задокументований вченими.

Органи охорони здоров'я, зокрема Американська асоціація серця, рекомендують щонайменше 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень, щоб нейтралізувати ризики, пов'язані з тривалою бездіяльністю.

У світлі цих даних вчені рекомендують людям звернути увагу на щоденне споживання медіа в сидячому положенні та подумати про те, щоб включити у свій розпорядок дня більше фізичної активності. Прості зміни, такі як короткі прогулянки під час пауз або більш активні види відпочинку, можуть сприяти поліпшенню серцево-судинного здоров'я, вважають автори.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд з тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про найкращий час для тренувань, що спалюють жир. У певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.