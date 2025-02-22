Она есть в коле и йогуртах: популярная добавка оказалась источником инфарктов и инсультов

В последние годы многие популярные продукты не раз подвергались критике ученых за их серьезный вред нашему здоровью. Недавно ученые вновь обнаружили смертельную опасность в одном распространенном ингредиенте.

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В поисках более здоровых альтернатив сахару искусственные подсластители стали повсеместно использоваться в таких продуктах, как диетическая газировка, жевательная резинка без сахара и йогурты с низким содержанием сахара. Однако последние исследования показывают, что эти заменители могут быть не такими уж безвредными, как считалось ранее и серьезно сказаться на нашем здоровье, пишет New York Post.

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Исследование, проведенное учеными из Каролинского института в Швеции и опубликованное в журнале Cell Metabolism, указало на потенциальные сердечно-сосудистые риски, связанные с аспартамом, широко используемым искусственным подсластителем.

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Незамеченный убийца. Шум вокруг аспартама затмил более опасный распространенный канцероген

Исследовательская группа под руководством профессора Ихай Цао обнаружила, что употребление аспартама мышами приводило к повышению уровня инсулина, что, в свою очередь, способствовало развитию атеросклероза — накоплению жировых бляшек в артериях. Это состояние является известным предвестником инфарктов и инсультов.

В ходе исследования мышей в течение 12 недель кормили диетой, содержащей 0,15% аспартама, уже не раз попадавшего под шквал критики, что примерно эквивалентно потреблению человеком трех банок диетической газировки в день. У этих мышей наблюдались более крупные и богатые липидами бляшки в артериях по сравнению с теми, кто не подвергался воздействию аспартама.

Кроме того, исследователи обнаружили воспалительный белок CX3CL1, который оставался прикрепленным к внутренней оболочке кровеносных сосудов при повышенном уровне инсулина. Этот белок действовал как приманка, захватывая иммунные клетки и способствуя развитию воспаления — ключевого фактора в прогрессировании атеросклероза.

Хотя эти результаты основаны на животных моделях, они поднимают важные вопросы о долгосрочном воздействии искусственных подсластителей на здоровье человека. Профессор Цао подчеркнул необходимость дальнейших работ в этом направлении, заявив: "Искусственные подсластители проникли почти во все виды пищи, поэтому мы должны знать об их долгосрочном воздействии на здоровье".

Аспартам примерно в 200 раз слаще сахара, что позволяет производителям использовать его в минимальных количествах для достижения желаемой сладости, таким образом понижая стоимость производства. Несмотря на широкое распространение, в 2023 году Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения отнесло аспартам к категории "возможно канцерогенных для человека", что свидетельствует о сохраняющейся обеспокоенности по поводу его безопасности.

Поскольку исследования продолжают изучать влияние искусственных подсластителей, люди могут подумать о том, чтобы умерить их потребление и по возможности выбирать натуральные альтернативы. Соблюдение сбалансированной диеты, богатой цельными продуктами питания, остается краеугольным камнем сердечно-сосудистого здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось, и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

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