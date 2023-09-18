Самый упрямый орган. Ученые рассказали, сколько работает мозг после остановки сердца

Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

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Все мы знаем, что при остановке сердца в большой опасности оказываются все наши органы, для которых его работа жизненно необходима. Но процессы, происходящие в мозге в этот момент, оставались в большей части загадкой для мира науки. Исследователи из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете недавно изучили этот вопрос, и их результаты ломают рамки выносливости, в которые мы загоняли его десятилетиями, пишет ScienceAlert.

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Врачи долгое время считали, что мозг начинает получать необратимые повреждения примерно через 10 минут после того, как сердце перестает снабжать его кислородом. Однако новое исследование позволяет глубже понять, что же на самом деле происходит в эти критические моменты.

Исследовательская группа изучила опыт пациентов из США и Великобритании, которым была проведена сердечно-легочная реанимация (СЛР). Это люди, у которых по тем или иным причинам остановилось сердце и которым потребовалась немедленная медицинская помощь для его восстановления.

Исследователи использовали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) — прибор для измерения активности мозга, и проверяли уровень кислорода в мозге во время проведения сердечно-легочной реанимации. Это позволило получить представление о том, что происходит в мозге человека, находящегося на грани жизни и смерти.

Из 567 пациентов, участвовавших в исследовании, у 213 сердце начало биться вновь. Только 53 из них выжили достаточно долго, чтобы покинуть больницу, и только 28 были достаточно здоровы для последующих интервью.

Хотя никто не смог вспомнить конкретные образы или звуки, некоторые пациенты вспомнили реальные события, происходившие во время реанимации, например, ощущение сжатия грудной клетки или голоса медицинского персонала, находившегося рядом.

По-настоящему революционными являются данные ЭЭГ. Несмотря на то, что их сердца не функционировали должным образом, 40% выживших пациентов демонстрировали нормальную или близкую к нормальной активность мозга даже через час после проведения сердечно-легочной реанимации. Это позволяет предположить, что после остановки сердца мозг может продолжать работать в определенном режиме гораздо дольше, чем считалось ранее.

Сэм Парниа, ведущий автор исследования, сказал: "Хотя врачи долгое время считали, что мозг получает необратимые повреждения примерно через 10 минут после того, как сердце перестает снабжать его кислородом, наша работа показала, что мозг может демонстрировать признаки восстановления активности еще долгое время после проведения сердечно-легочной реанимации".

Полученные результаты ставят под сомнение наши современные представления о том, как функционирует мозг при недостатке кислорода. Они намекают на устойчивость мозга и его способность продолжать работу в экстремальных условиях. Кроме того, понимание того, что мозг может продолжать обрабатывать информацию во время сердечно-легочной реанимации, может пролить свет на то, как работает нервная система, особенно в условиях ее возможного отключения.

Несмотря на то, что нам еще предстоит собрать воедино мозаику того, что именно происходит в нашем мозге в различных ситуациях, близких к смерти, данное исследование дает ценные сведения, подробно изучив одну из них. Оно не только углубляет наше понимание устойчивости мозга к внешним воздействиям, но и имеет потенциальные последствия для медицинских процедур и ухода за пациентами в критические моменты.

Как и во всех других научных исследованиях, для подтверждения и расширения полученных результатов потребуются дополнительные исследования. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что наш мозг может быть более прочным, устойчивым и подготовленным к критическим ситуациям, чем мы думали раньше.

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