Назван самый опасный вид спорта: он заставляет мозг поедать самого себя

Марафонский бег часто считается лучшим видом спорта для поддержания формы. Но вопреки широкому мнению, он наносит достаточно большой вред организму, в частности, грозит проблемами с почками, расстройством желудка, риском сердечной недостаточности, а теперь в список добавились повреждения мозга.

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Об этом пишет LiveScience.

Новое исследование обнаружило, как марафон влияет на мозг людей, заставляя орган поедать себя, чтобы хоть как-то восполнить потерянное топливо. Во время своего исследования ученые обнаружили снижение уровня ключевого биомаркера миелина – это жировая ткань, которая изолирует связи между клетками мозга. Исследователи считают, что мозг потребляет миелин в экстремальных условиях, чтобы восполнить энергию.

Процесс запускается, как только организм исчерпывает запас своего стандартного источника энергии – глюкозы или сахара. Тогда в дело вступают жиры в качестве альтернативного источника топлива. Как известно, мозг человека поглощает 20% энергии организма, а это означает, что этот орган пострадает больше остальных при нехватке топлива.

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По словам нейробиолога из CIC biomaGUNE Педро Рамоса Кабрера, он и его коллеги хотели найти резервные источники энергии мозга. Команда подозревала, что жирный миелин может быть ответом. Предыдущие исследования на грызунах показали, что жирные кислоты, полученные при распаде миелина, могут помочь повысить выживаемость клеток в мозге. Однако будут ли эти доклинические результаты воспроизведены у людей, пока оставались загадкой.

"Нам было нужно по-настоящему истощить все источники энергии человеческого тела, чтобы доказать свою теорию", — говорит Кабрер.

Команда просканировала мозг 10 бегунов за 48 часов до того, как они пробежали марафон, а затем снова через 2 дня, 2 недели и 2 месяца после. Они использовали МРТ, которая может выявить наличие молекул воды, захваченных между слоями миелина.

Сканирование мозга показало, что через два дня после забега сигналы МРТ в 12 областях мозга были истощены по сравнению с тем, что было до забега — в некоторых случаях до 28%. Изменения общего уровня миелина в мозге не были статистически значимыми, однако, предполагая, что любые изменения были очень изолированы в определенных областях.

"Области, которые мы увидели, имеют более существенные изменения, были связаны с двигательными цепями и центром эмоционального контроля мозга", — сказал Кабрер.

Ученый предположил, что это отражает умственные и физические усилия, которые мозг должен поддерживать, чтобы преодолеть марафон.

К счастью, для любителей марафонов, через два месяца все показатели у бегунов возвращались к норме.

Напомним, ученые рассказали, какое расстояние может пробежать человек без остановки. Люди могут пробежать 5-10 км, но это далеко не предел возможностей человека.