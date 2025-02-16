Какое расстояние может пробежать человек без остановки: ответ может быть неожиданным

Люди могут пробежать 5-10 км, но это далеко не предел возможностей человека.

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Многим людям тяжело пробежать даже 1 км, но есть люди, которые могут пробежать дистанцию длиной 10 км достаточно легко. Есть люди, известные как сверхмарафонцы, которые могут пробежать дистанцию длиной более 42 км. Но как далеко может пробежать человек, прежде чем ему просто придется остановиться? Об этом пишет Live Science.

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Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определить, что на самом деле означает "остановиться". На сегодняшний день неофициальный рекорд по самому длинному забегу без сна принадлежит американскому сверхмарафонцу Дину Карнасису. 20 лет назад он пробежал 563 км за 3,5 дня.

Два года назад американский сверхмарафонец Харви Льюис установил новый рекорд в забеге на длинную дистанцию, бегая по кругу. В этом виде соревнований бегуны пробегают круг длиной 6,7 км каждый час, пока не останется только один бегун. Льюис пробежал 108 таких кругов за столько же часов, что равняется примерно 4,5 дням. То есть общая дистанция, которую пробежал бегун составляла 724 км. Но Льюис в конце каждого часа делал короткие перерывы на отдых.

Поскольку бегуны на сверхмарафонские дистанции часто делают короткие перерывы, чтобы пройтись, поесть, сходить в туалет или, в зависимости от типа и продолжительности забега, поспать, официального рекорда по самому длинному забегу без остановок нет. Но если бы он был, именно потребность сходит в туалет, скорее всего была бы самым главным ограничителем дальности забега.

Дженни Хоффман, физик из Гарвардского университета, имеет мировой рекорд по самому быстрому пересечению США пешком среди женщин. Она смогла пересечь страну за 47 дней, 12 часов и 35 минут. По словам ученой, самым главным фактором, который ограничивает перемещение человека на очень большие дистанции без остановок является потребность в мочеиспускании.

По словам французского физиолога Гийома Милле, не считая коротких перерывов для того, чтобы сходить в туалет, у людей есть ряд черт, которые позволяют нам хорошо преодолевать большие расстояния во время бега.

У людей сравнительно большие ягодичные мышцы, которые помогают с движением вперед, способность сохранять упругую энергию в наших сухожилиях и мышцах, а также сильные связки шеи, которые поддерживают устойчивость нашего мозга во время бега. Люди также хорошо приспособлены к бегу в жару, потому что мы можем регулировать температуру нашего тела с помощью потоотделения.

Несмотря на эти адаптации, люди никогда специально не эволюционировали для бега на слишком большие расстояния. Этого можно достичь лишь путем длительных тренировок и правильного питания, говорят ученые.

Ученые говорят, что ряд физических факторов, таких как травма, мышечная усталость или лишение сна, могут заставить бегуна остановиться. Но моральная стойкость также играет роль в беге на очень большие расстояния. Чтобы продолжать двигаться в течение нескольких дней подряд, сверхмарафонцы должны быть способны преодолевать боль и истощение.

Все больше людей пытаются бежать сверхмамарафон каждый год и количество желающих это сделать выросло с 1996 года на 1676%. Возможно, в будущем кому-то удастся установить мировой рекорд по бегу на очень большое расстояние без остановки.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что люди видят запахи через формы объектов. Наука давно разделила обоняние и зрение как два разных органа чувств. Однако недавнее исследование не просто нашло связь между ними, а выяснило, что наши глаза способны чуять запах исходя из формы предмета или изображения еды.

Также Фокус писал о том, что ученые разработали необычную замену зубным протезам. На протяжении многих десятилетий единственным вариантом замены потерянного зуба был искусственный протез. Однако недавно ученые смогли начать формировать настоящий органический зуб и в этом им помогла необычная порода маленьких свиней.