Яку відстань може пробігти людина без зупинки: відповідь може бути несподіваною

Люди можуть пробігти 5-10 км, але це далеко не межа можливостей людини.

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Багатьом людям важко пробігти навіть 1 км, але є люди, які можуть пробігти дистанцію довжиною 10 км досить легко. Є люди, відомі як надмарафонці, які можуть пробігти дистанцію довжиною понад 42 км. Але як далеко може пробігти людина, перш ніж їй просто доведеться зупинитися? Про це пише Live Science.

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Щоб відповісти на це запитання, потрібно визначити, що насправді означає "зупинитися". На сьогоднішній день неофіційний рекорд із найдовшого забігу без сну належить американському надмарафонцю Діну Карнасісу. 20 років тому він пробіг 563 км за 3,5 дня.

Два роки тому американський надмарафонець Гарві Льюїс встановив новий рекорд у забігу на довгу дистанцію, бігаючи по колу. У цьому виді змагань бігуни пробігають коло завдовжки 6,7 км щогодини, доки не залишиться лише один бігун. Льюїс пробіг 108 таких кіл за стільки ж годин, що дорівнює приблизно 4,5 дням. Тобто загальна дистанція, яку пробіг бігун становила 724 км. Але Льюїс наприкінці кожної години робив короткі перерви на відпочинок.

Оскільки бігуни на надмарафонські дистанції часто роблять короткі перерви, щоб пройтися, поїсти, сходити до туалету або, залежно від типу і тривалості забігу, поспати, офіційного рекорду з найдовшого забігу без зупинок немає. Але якби він був, саме потреба сходити в туалет, найімовірніше, була б найголовнішим обмежувачем дальності забігу.

Дженні Гоффман, фізик із Гарвардського університету, має світовий рекорд із найшвидшого перетину США пішки серед жінок. Вона змогла перетнути країну за 47 днів, 12 годин і 35 хвилин. За словами вченої, найголовнішим фактором, який обмежує переміщення людини на дуже великі дистанції без зупинок є потреба в сечовипусканні.

За словами французького фізіолога Гійома Мілле, окрім коротких перерв для того, щоб сходити до туалету, у людей є низка рис, які дають нам змогу добре долати великі відстані під час бігу.

У людей порівняно великі сідничні м'язи, які допомагають із рухом уперед, здатність зберігати пружну енергію в наших сухожиллях і м'язах, а також сильні зв'язки шиї, які підтримують стійкість нашого мозку під час бігу. Люди також добре пристосовані до бігу в спеку, тому що ми можемо регулювати температуру нашого тіла за допомогою потовиділення.

Попри ці адаптації, люди ніколи спеціально не еволюціонували для бігу на надто великі відстані. Цього можна досягти лише шляхом тривалих тренувань і правильного харчування, кажуть учені.

Вчені кажуть, що низка фізичних чинників, таких як травма, м'язова втома або позбавлення сну, можуть змусити бігуна зупинитися. Але моральна стійкість також відіграє роль у бігу на дуже великі відстані. Щоб продовжувати рухатися протягом кількох днів поспіль, надмарафонці мають бути здатні долати біль і виснаження.

Дедалі більше людей намагаються бігти надмарафон щороку і кількість охочих це зробити зросла з 1996 року на 1676%. Можливо, у майбутньому комусь вдасться встановити світовий рекорд з бігу на дуже велику відстань без зупинки.

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