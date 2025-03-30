Нас начнут кормить искусственной рыбой: ученые предлагают ее на замену исчезающей настоящей

В поисках более экологичных и этичных источников питания культивированные мясо и рыба стали перспективной альтернативой традиционным животным продуктам в глазах ученых. Теперь они хотят накормить миллионы нуждающихся людей выращенной в лабораториях рыбой.

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Об этом пишет IFLScience.

Помимо экологических преимуществ и благополучия животных, последние исследования показывают, что выращенные в лабораторных условиях морепродукты могут принести неожиданную пользу здоровью, особенно людям с аллергией на морепродукты.

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В центре этого нового исследования находились ученые из Университета Джеймса Кука (JCU), которые изучают аллергенный потенциал выращенного японского угря (унаги), входящего в состав различных кулинарных блюд. Команда под руководством профессора Андреаса Л. Лопаты представила свои результаты на Всемирном конгрессе по аллергии 2025, абстракт которых опубликован в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

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В ходе исследования были выращены клетки угря и проанализировано наличие 12 рыбных аллергенов, признанных Всемирной организацией здравоохранения и Международным союзом иммунологических обществ. Результаты оказались поразительными: в выращенном в лаборатории угре наблюдалось значительное, до 1000 раз, снижение уровня парвальбумина — преобладающего аллергена рыбы, по сравнению с его диким собратом.

Это снижение произошло без каких-либо генетических модификаций, что опровергает предположение о том, что культивируемая рыба будет повторять аллергенный профиль обычной рыбы.

Чтобы оценить практические последствия этих результатов, команда JCU провела исследование с группой из более чем 100 детей, у которых была диагностирована аллергия на рыбу. Культивированный угорь вызвал минимальные аллергические реакции или вообще не вызвал их, что говорит о его потенциале как более безопасного варианта морепродуктов для аллергиков.

Учитывая, что аллергией на морепродукты страдает около 1% населения планеты, преимущественно подростки и взрослые, эта разработка может значительно расширить возможности выбора диеты для многих людей.

Поскольку мировой спрос на морепродукты продолжает расти, чрезмерный вылов рыбы привел к сокращению многих популяций диких рыб, включая такие виды, как американский угорь, который в настоящее время считается исчезающим видом. Использование культивированных морепродуктов может снизить нагрузку на эти уязвимые виды, способствуя сохранению и развитию биоразнообразия.

Несмотря на эти результаты, на пути к широкому распространению и доступности выращенных в лабораторных условиях морепродуктов стоит ряд препятствий. Важным шагом является одобрение регулирующих органов, причем такие страны, как Сингапур и США, лидируют в разрешении на продажу выращенных искусственно мясных продуктов.

И наоборот, такие регионы, как Италия, ввели запрет на использование выращенного в лаборатории мяса, ссылаясь на различные опасения.

По мере продвижения исследований и развития нормативно-правовой базы культивированные морепродукты могут произвести революцию в питании аллергиков, одновременно решая важнейшие экологические и этические проблемы, связанные с традиционной практикой рыболовства.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

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