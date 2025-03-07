Сирена в океане: записан самый громкий "крик" морского гиганта, который мы когда-либо слышали (видео)

Дайвер с аквалангом запечатлел невероятно редкое зрелище в океане, и это вовсе не необычная рыба или морское существо, а звук.

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Океан покрывает более половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и морских гигантов — горбатых китов. Недавно дайверу с аквалангом довелось увидеть чрезвычайно редкое зрелище: речь вовсе не необычной рыбе или млекопитающем, а самых громких звуках, которые нам доводилось слышать, пишет IFLScience.

Известно, что видео было записано у берегов Оаху на Гавайях. По словам Марка Хили, снявшего видео, это было самое громкое и большое количество звуков пения китов, которое ему когда-либо удалось услышать. Поэтому он решил отправить GoPro вниз, чтобы показать его людям.

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По словам руководителя исследования и научного сотрудника-постдокторанта Маеватиана Ноколойна Ратсимбазафиндранахака, не секрет, что горбатые киты издают невероятные звуки, используя свои голосовые связки, которые трутся о жировую подушку в задней части их горла. Хотя и самцы, и самки горбатых китов способны издавать звуки, только самцы горбатых китов поют громкие, сложные песни, чтобы привлечь партнершу.

Любопытно, что даже детеныши принимают участие в этом действии, поскольку исследования показывают, что они также издают звуки, чтобы выпросить молоко у матери. Теленок издает разные социальные сигналы, такие как длинные, низкие хрюканья, короткие вопли и пронзительные скулежи, но когда дело доходит до кормления, сигналы обычно короткие, низкочастотные, которые напоминают лай или отрыжку.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что песни китов на самом деле следуют одному из основных правил человеческого зыка — закону Ципфа. Простыми словами, хотя киты и могут петь песни под поверхностью воды, они на самом деле не тратят попусту ни одной ноты и разработали эффективную языковую систему.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA указывают на то, что ежегодно до 12 000 горбатых китов отправляются в более теплые воды у побережья Гавайских островов, чтобы найти себе пару и вырастить детенышей. С ноября по май эти нежные океанские гиганты проводят время вокруг этих островов, а люди, пользующиеся возможностью, чтобы их увидеть, пользуются этим.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.