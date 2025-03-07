Сирена в океані: записано найгучніший "крик" морського гіганта, який ми коли-небудь чули (відео)

Дайвер з аквалангом зняв неймовірно рідкісне видовище в океані, і це зовсім не незвичайна риба або морська істота, а звук.

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Океан вкриває понад половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й морських гігантів — горбатих китів. Нещодавно дайверу з аквалангом довелося побачити надзвичайно рідкісне видовище: йдеться зовсім не про незвичайну рибу чи ссавця, а про найгучніші звуки, які нам доводилося чути, пише IFLScience.

Відомо, що відео було записано біля берегів Оаху на Гаваях. За словами Марка Хілі, який зняв відео, це була найгучніша і найбільша кількість звуків співу китів, яку йому коли-небудь вдалося почути. Тому він вирішив відправити GoPro вниз, щоб показати його людям.

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За словами керівника дослідження і наукового співробітника-постдокторанта Маеватіана Ноколойна Ратсімбазафіндранахака, не секрет, що горбаті кити видають неймовірні звуки, використовуючи свої голосові зв'язки, які труться об жирову подушку в задній частині їхнього горла. Хоча і самці, і самки горбатих китів здатні видавати звуки, тільки самці горбатих китів співають гучні, складні пісні, щоб привабити партнерку.

Цікаво, що навіть дитинчата беруть участь у цій дії, оскільки дослідження показують, що вони також видають звуки, щоб випросити молоко у матері. Теля видає різні соціальні сигнали, такі як довгі, низькі рохкання, короткі крики та пронизливі скиглення, але коли справа доходить до годування, сигнали зазвичай короткі, низькочастотні, які нагадують гавкіт або відрижку.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що пісні китів насправді дотримуються одного з основних правил людської мови — закону Ципфа. Простими словами, хоча кити й можуть співати пісні під поверхнею води, вони насправді не витрачають даремно жодної ноти та розробили ефективну мовну систему.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA вказують на те, що щорічно до 12 000 горбатих китів вирушають до тепліших вод біля узбережжя Гавайських островів, щоб знайти собі пару і виростити дитинчат. З листопада по травень ці ніжні океанські гіганти проводять час навколо цих островів, а люди, які користуються можливістю, щоб їх побачити, користуються цим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.