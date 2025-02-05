Помилялися сотні років: учені розповіли, скільки китів насправді вміють співати (відео)

Минулого року вчені виявили відсутній елемент у нашому розумінні того, як китам вдається співати свої пісні під водою, але це ще не все.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя, зокрема й найбільших тварин на планеті — китів. Тривалий час залишалося загадкою, як цим морським гігантам вдається співати під водою, але торік учені виявили важливий елемент у цій головоломці, що дало змогу розкрити секрет того, як це відбувається, пише IFLScience.

У 2024 році вчені використовували справжні гортані горбатих китів, малих смугастиків і сейвалів, щоб вивчити, як вони виробляють звуки. Вдування повітря в тканини китів виявило унікальний спосіб створення звуку, що не зустрічається в жодної іншої тварини на планеті. Експерименти показали, що голосові зв'язки китів зовсім не труться одна об одну під час відтворення пісень, замість цього вони труться об жирову подушку в задній частині гортані китів.

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Складність звуків, які вони видають, може зводитися до того, що голосові зв'язки труться одна об одну в той самий час, що й об жирову подушку, але, не маючи можливості спостерігати це в дії, важко сказати напевно. Що відомо напевно, так це те, що кожен з вивчених китів відтворює особливі звуки, використовуючи одну і ту ж установку. Гортань також блокує дихальні шляхи, тобто кити співають, одночасно затримуючи дихання.

Однак учені також виявили, що далеко не всі кити здатні співати пісні: фактично, безліч китів здатні видавати звуки, але лише деякі з них співають. Найвідомішими співаками океану вважаються горбаті кити — 1970 року навіть було випущено платівку Songs Of The Humpback Whale, яка стала найбільш продаваним записом про природу всіх часів.

До них в океанічному хорі приєднуються інші вусаті кити, такі як малі смугастики, деякі сині кити та фінвали, а також найвіддаленіші родичі гренландських китів. Однак навіть серед цих тварин є ключова відмінність між розважальниками та тими, кого розважають.

Дослідження показали, що тільки самці китів насправді співають у рамках складної церемонії залицяння, щоб довести свою цінність потенційним партнерам. Зазначимо, що залицяння китів також можуть включати фізичне змагання, коли самці змагаються у швидкості під час "найбільшого шлюбного танцю на землі". Однак, учені зазначають, що самки китів і дитинчата також здатні видавати звуки під водою, але не співають пісні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися визначати походження китів за їхніми піснями.