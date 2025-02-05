Заблуждались сотни лет: ученые рассказали, сколько китов на самом деле умеют петь (видео)

В прошлом году ученые обнаружили недостающий в элемент в нашем понимании того, как китам удается петь свои песни под водой, но это еще не все.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни, в том числе и самых крупных животных на планете — китов. Долгое время оставалось загадкой, как этим морским гигантам удается петь под водой, но в прошлом году ученые обнаружили важный элемент в этой головоломке, это позволило раскрыть секрет того, как это происходит, пишет IFLScience.

В 2024 году ученые использовали настоящие гортани горбатых китов, малых полосатиков и сейвалов, чтобы изучить, как они производят звуки. Вдувание воздуха в ткани китов выявило уникальный способ создания звука, не встречающийся ни у одного другого животного на планете. Эксперименты показали, что голосовые связки китов вовсе не трутся друг о друга во время воспроизведения песен, вместо этого они трутся о жировую подушку в задней части гортани китов.

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Сложность издаваемых ими звуков может сводиться к тому, что голосовые связки трутся друг о друга в то же время, что и о жировую подушку, но, не имея возможности наблюдать это в действии, трудно сказать наверняка. Что известно наверняка, так это то, что каждый из изученных китов воспроизводит особенные звуки, используя одну и ту же установку. Гортань также блокирует дыхательные пути, то есть киты поют, одновременно задерживая дыхание.

Однако ученые также обнаружили, что далеко не все киты способны петь песни: фактически, множество китов способны издавать звуки, но лишь немногие из них поют. Самыми известными певцами океана считаются горбатые киты — в 1970 году даже была выпущена пластинка Songs Of The Humpback Whale, которая стала самой продаваемой записью о природе всех времен.

К ним в океаническом хоре присоединяются другие усатые киты, такие как малые полосатики, некоторые синие киты и финвалы, а также самые отдаленные родственники гренландских китов. Однако даже среди этих животных есть ключевое различие между развлекателями и развлекаемыми.

Исследования показали, что только самцы китов на самом деле поют в рамках сложной церемонии ухаживания, чтобы доказать свою ценность потенциальным партнерам. Отметим, что ухаживания китов также могут включать физическое соревнование, когда самцы соревнуются в скорости во время "самого большого брачного танца на земле". Однако, ученые отмечают, что самки китов и детеныши также способны издавать звуки под водой, но не поют песни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились определять происхождение китов по их песням.