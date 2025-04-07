Всего два ингредиента: как в домашних условиях засолить вкуснейшую скумбрию

Скумбрия, засоленная в домашних условиях, дополнит как постное меню, так и праздничный стол. А еще это – отличная заготовка для быстрой закуски, потому что можно приготовить заранее несколько штук и доставать из морозилки по желанию и необходимости.

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Засоленная скумбрия

Ингредиенты:

скумбрия среднего размера – 1 шт;

чеснок – 4 зубчика;

соль – 1,5 ч. л;

сахар – 0,5 ч. л;

черный полотый перец – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Скумбрию хорошо вымыть, отрезать голову, плавники, удалить позвоночник и все косточки. Главное условие – не прорезать спинку, потому что без целой кожуры не получится свернуть рыбу красиво.

В отдельной посуде смешать соль, сахар и перец и хорошо посыпать этой смесью филе рыбы. Чеснок, порезанный тонкими слайсами, выложить сверху.

Скумбрию свернуть в тугой рулет, плотно замотать пищевой пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа, после чего переложить ее в морозилку минимум на сутки.

Перед нарезанием и подачей рыбу необходимо достать из морозилки и дать ей нагреться при комнатной температуре на протяжении 15-20 минут. Она станет чуть мягче, и ее будет удобно нарезать.

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