Усього два інгредієнти: як у домашніх умовах засолити смачнючу скумбрію
Скумбрія, засолена в домашніх умовах, доповнить як пісне меню, так і святковий стіл. А ще це — чудова заготівля для швидкої закуски, бо можна приготувати заздалегідь кілька штук і діставати з морозилки за бажанням і потребою.
Як правильно засолити скумбрію, розповіла кулінарна блогерка Катерина Мовчан.
Засолена скумбрія
Інгредієнти:
- скумбрія середнього розміру — 1 шт;
- часник — 4 зубчики;
- сіль — 1,5 ч. л;
- цукор — 0,5 ч. л;
- чорний полотий перець — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
Скумбрію добре вимити, відрізати голову, плавники, видалити хребет і всі кісточки. Головна умова — не прорізати спинку, бо без цілої шкірки не вдасться згорнути рибу красиво.
В окремому посуді змішати сіль, цукор і перець і добре посипати цією сумішшю філе риби. Часник, порізаний тонкими слайсами, викласти зверху.
Скумбрію згорнути в тугий рулет, щільно замотати харчовою плівкою і відправити в холодильник на 2–3 години, після чого перекласти її в морозилку мінімум на добу.
Перед нарізанням і подачею рибу необхідно дістати з морозилки і дати їй нагрітися при кімнатній температурі протягом 15–20 хвилин. Вона стане трохи м'якшою, і її буде зручно різати.
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