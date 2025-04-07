Усього два інгредієнти: як у домашніх умовах засолити смачнючу скумбрію

Скумбрія, засолена в домашніх умовах, доповнить як пісне меню, так і святковий стіл. А ще це — чудова заготівля для швидкої закуски, бо можна приготувати заздалегідь кілька штук і діставати з морозилки за бажанням і потребою.

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Засолена скумбрія

Інгредієнти:

скумбрія середнього розміру — 1 шт;

часник — 4 зубчики;

сіль — 1,5 ч. л;

цукор — 0,5 ч. л;

чорний полотий перець — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Скумбрію добре вимити, відрізати голову, плавники, видалити хребет і всі кісточки. Головна умова — не прорізати спинку, бо без цілої шкірки не вдасться згорнути рибу красиво.

В окремому посуді змішати сіль, цукор і перець і добре посипати цією сумішшю філе риби. Часник, порізаний тонкими слайсами, викласти зверху.

Скумбрію згорнути в тугий рулет, щільно замотати харчовою плівкою і відправити в холодильник на 2–3 години, після чого перекласти її в морозилку мінімум на добу.

Перед нарізанням і подачею рибу необхідно дістати з морозилки і дати їй нагрітися при кімнатній температурі протягом 15–20 хвилин. Вона стане трохи м'якшою, і її буде зручно різати.

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