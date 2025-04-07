"Никогда такого не видел": школьник во время турнира поймал самого большого окуня (фото)

Школьник Финн Норсуорти из США выиграл рыболовные соревнования на водохранилище Росс Барнетт, поймав рекордного окуня буквально за считанные минуты до окончания турнира.

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Об этом сообщает издание Clarion Ledger.

Рыболовный турнир, проведенный в этом году 23 марта, выдался чрезвычайно сложным для 17-летнего Финна Норсуорти и его отца Майка из города Брэндон, что в штате Миссисипи. В течение почти всего соревнования удача отвернулась от их команды.

Сначала фортуна отвернулась

"Провели на воде практически целый день, но улов по состоянию на 14:30 составлял всего пять килограммов. За полчаса до финального свистка ситуация казалась безнадежной, поэтому мы уже почти смирились с поражением. Это был действительно тяжелый день", — с сожалением вспоминает юный рыбак.

Однако фортуна улыбнулась им буквально в последние минуты соревнования.

Пойманный окунь весом более 5 кг Фото: Finn Norsworthy

"За менее чем 20 минут до конца я забросил приманку и увидел, как ее схватил окунь. Сразу понял, что это большая рыба, но никогда бы не подумал, что она весит аж 11 фунтов", — добавляет Финн.

Отец в этой критической ситуации пришел на помощь сыну: "Когда я увидел рыбу, то буквально занемог от удивления. За все 30 лет рыбалки на этом водохранилище я ни разу не видел такого огромного окуня. Мы думали, что он весит 14 или 15 фунтов".

Не мог дышать от волнения

Когда родственники взвесили свой улов, то стрелка весов остановилась на отметке 11,24 фунта (около 5,1 кг). "От волнения просто не мог дышать. Я был не в себе в тот момент", — рассказывает подросток о своей реакции.

Улов не только гарантировал команде первое место на соревнованиях, но и стал самой крупной рыбой всего турнира.

Более того, согласно данным Департамента дикой природы, рыболовства и парков Миссисипи, это второй по величине окунь, выловленный на соревнованиях на водохранилище Росс Барнетт за последние двадцать лет. Рекордную добычу весом 11,35 фунта поймал в 2016 году Далтон Ластер из Мортона.

"Мы точно навсегда сохраним в памяти этот невероятный день", — с гордостью подытожил Финн.

Напомним, ранее Фокус сообщал о необычной находке в озере Ваппапелло, что в американском штате Миссури. Местный рыбак поймал северного змееголова — это уже четвертый официально зафиксированный случай вылова этой агрессивной рыбы в регионе. Как отмечают эксперты, при встрече с ней стоит действовать без промедлений: "Ее необходимо уничтожить на месте".

Тем временем у берегов тайской провинции Пхукет рыбаки вытащили из воды гигантского морского обитателя — сельдевого короля длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. В японском фольклоре эту рыбу часто считают предвестником стихийных бедствий или эпидемий, что лишь добавило загадочности улову.