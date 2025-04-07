"Ніколи такого не бачив": школяр під час турніру спіймав найбільшого окуня (фото)

Школяр Фінн Норсуорті із США виграв рибальські змагання на водосховищі Росс Барнетт, спіймавши рекордного окуня буквально за лічені хвилини до закінчення турніру.

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Про це повідомляє видання Clarion Ledger.

Рибальський турнір, проведений цьогоріч 23 березня, видався надзвичайно складним для 17-річного Фінна Норсуорті та його батька Майка з міста Брендон, що у штаті Міссісіпі. Протягом майже всього змагання удача відвернулася від їхньої команди.

Спочатку фортуна відвернулась

"Провели на воді практично цілий день, але улов станом на 14:30 складав лише п'ять кілограмів. За пів години до фінального свистка ситуація здавалася безнадійною, тож ми вже майже змирилися з поразкою. Це був дійсно важкий день", — з прикрістю згадує юний рибалка.

Однак фортуна посміхнулась їм буквально в останні хвилини змагання.

Спійманий окунь завважки понад 5 кг Фото: Finn Norsworthy

"За менш ніж 20 хвилин до кінця я закинув приманку і побачив, як її схопи окунь. Відразу зрозумів, що це велика риба, але ніколи б не подумав, що вона важить аж 11 фунтів", — додає Фінн.

Батько у цій критичній ситуації прийшов на допомогу синові: "Коли я побачив рибу, то буквально занімів від здивування. За всі 30 років риболовлі на цьому водосховищі я жодного разу не бачив такого величезного окуня. Ми думали, що він важить 14 або 15 фунтів".

Не міг дихати від хвилювання

Коли родичі зважили свій улов, то стрілка ваги зупинилася на позначці 11,24 фунта (близько 5,1 кг). "Від хвилювання просто не міг дихати. Я був не в собі у той момент", — розповідає підліток про свою реакцію.

Улов не лише гарантував команді перше місце на змаганнях, але й став найбільшою рибою всього турніру.

Ба більше, згідно з даними Департаменту дикої природи, рибальства та парків Міссісіпі, це другий за величиною окунь, виловлений на змаганнях на водосховищі Росс Барнетт за останні двадцять років. Рекордну здобич завважки 11,35 фунта спіймав у 2016 році Далтон Ластер з Мортона.

"Ми точно назавжди збережемо в пам'яті цей неймовірний день", — з гордістю підсумував Фінн.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про незвичайну знахідку в озері Ваппапелло, що в американському штаті Міссурі. Місцевий рибалка зловив північного змієголова — це вже четвертий офіційно зафіксований випадок вилову цієї агресивної риби в регіоні. Як наголошують експерти, при зустрічі з нею варто діяти без зволікань: "Її необхідно знищити на місці".

Тим часом біля берегів тайської провінції Пхукет рибалки витягли з води гігантського морського мешканця — оселедцевого короля довжиною понад 2,5 метра й вагою 8,6 кг. У японському фольклорі цю рибу часто вважають провісником стихійних лих або епідемій, що лише додало загадковості улову.