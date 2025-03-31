Соленая скумбрия дома: как приготовить вкусную закуску

Приготовить соленую скумбрию на собственной кухне очень просто. И главное, вы сможете сами регулировать количество специй, чтобы получить лучший результат.

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В этом рецепте рыба солится целой тушкой. Вес каждой скумбрии должен быть приблизительно 300 г. Если захотите нарезать рыбу кусочками, то времени на засолку понадобится меньше (около 12-18 часов).

Используйте стеклянную, или кермическую посуду. Подойдет также пластиковая, или эмалированная емкость. А алюминиевую для соленой скумбрии в рассоле не стоит использовать, так как она может окислится.

И не используйте йодированную соль, так как рыба получится рыхлой и не такой вкусной.

Соленая скумбрия

Ингредиенты:

тушки скумбрии – 4 шт.

Для 1 л рассола:

вода – 1 л;

сахар – 60 г;

соль – 125 г;

сухая молотая горчица – 3 г;

растительное масло – 40 мл;

черный перец – 12 шт.;

душистый перец – 3 шт.;

лавровый лист – 5 шт.

Если рыба была заморожена, заранее разморозьте ее. Отрежьте голову и хвост, удалите внутренности. Промойте тушку под проточной водой.

В зависимости от размера емкости, рассола может понадобиться больше или меньше. Если рассола нужно больше, пропорционально увеличьте количество ингредиентов.

В кастрюлю влейте питьевую воду, добавьте сахар, соль и доведите до кипения. Снимите с огня, влейте растительное масло и остудите.

Тушки скумбрии плотно уложите в контейнер или банку подходящего размера. Если рыба крупная, тушку можно разрезать поперек пополам или нарезать кусочками.

Затем к рыбе добавьте все специи (горчицу, черный и душистый перец, лавровый лист) и залейте остывшим рассолом. Он должен полностью покрыть тушку. Закройте контейнер крышкой и уберите в холодильник на 2 дня. После этого срока рыба готова.

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