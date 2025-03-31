Солона скумбрія вдома: як приготувати смачну закуску

Приготувати солону скумбрію на власній кухні дуже просто. І головне, ви зможете самі регулювати кількість спецій, щоб отримати найкращий результат.

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Фокус розповість, як приготувати скумбрію домашнього посолу.

У цьому рецепті риба солиться цілою тушкою. Вага кожної скумбрії має бути приблизно 300 г. Якщо захочете нарізати рибу шматочками, то часу на засолювання знадобиться менше (близько 12-18 годин).

Використовуйте скляний, або кермічний посуд. Підійде також пластикова, або емальована ємність. А алюмінієвий для солоної скумбрії в розсолі не варто використовувати, бо він може окислитися.

І не використовуйте йодовану сіль, оскільки риба вийде пухкою і не такою смачною.

Солона скумбрія

Інгредієнти:

тушки скумбрії — 4 шт.

Для 1 л розсолу:

вода — 1 л;

цукор — 60 г;

сіль — 125 г;

суха мелена гірчиця — 3 г;

рослинна олія — 40 мл;

чорний перець — 12 шт;

духмяний перець — 3 шт;

лавровий лист — 5 шт.

Якщо риба була заморожена, заздалегідь розморозьте її. Відріжте голову і хвіст, видаліть нутрощі. Промийте тушку під проточною водою.

Залежно від розміру ємності, розсолу може знадобитися більше або менше. Якщо розсолу потрібно більше, пропорційно збільште кількість інгредієнтів.

У каструлю влийте питну воду, додайте цукор, сіль і доведіть до кипіння. Зніміть із вогню, влийте олію й остудіть.

Тушки скумбрії щільно укладіть у контейнер або банку відповідного розміру. Якщо риба велика, тушку можна розрізати поперек навпіл або нарізати шматочками.

Потім до риби додайте всі спеції (гірчицю, чорний і запашний перець, лавровий лист) і залийте остиглим розсолом. Він має повністю покрити тушку. Закрийте контейнер кришкою і приберіть у холодильник на 2 дні. Після цього терміну риба готова.

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