Солона скумбрія вдома: як приготувати смачну закуску
Приготувати солону скумбрію на власній кухні дуже просто. І головне, ви зможете самі регулювати кількість спецій, щоб отримати найкращий результат.
Фокус розповість, як приготувати скумбрію домашнього посолу.
У цьому рецепті риба солиться цілою тушкою. Вага кожної скумбрії має бути приблизно 300 г. Якщо захочете нарізати рибу шматочками, то часу на засолювання знадобиться менше (близько 12-18 годин).
Використовуйте скляний, або кермічний посуд. Підійде також пластикова, або емальована ємність. А алюмінієвий для солоної скумбрії в розсолі не варто використовувати, бо він може окислитися.
І не використовуйте йодовану сіль, оскільки риба вийде пухкою і не такою смачною.
Солона скумбрія
Інгредієнти:
- тушки скумбрії — 4 шт.
Для 1 л розсолу:
- вода — 1 л;
- цукор — 60 г;
- сіль — 125 г;
- суха мелена гірчиця — 3 г;
- рослинна олія — 40 мл;
- чорний перець — 12 шт;
- духмяний перець — 3 шт;
- лавровий лист — 5 шт.
Якщо риба була заморожена, заздалегідь розморозьте її. Відріжте голову і хвіст, видаліть нутрощі. Промийте тушку під проточною водою.
Залежно від розміру ємності, розсолу може знадобитися більше або менше. Якщо розсолу потрібно більше, пропорційно збільште кількість інгредієнтів.
У каструлю влийте питну воду, додайте цукор, сіль і доведіть до кипіння. Зніміть із вогню, влийте олію й остудіть.
Тушки скумбрії щільно укладіть у контейнер або банку відповідного розміру. Якщо риба велика, тушку можна розрізати поперек навпіл або нарізати шматочками.
Потім до риби додайте всі спеції (гірчицю, чорний і запашний перець, лавровий лист) і залийте остиглим розсолом. Він має повністю покрити тушку. Закрийте контейнер кришкою і приберіть у холодильник на 2 дні. Після цього терміну риба готова.
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